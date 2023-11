Estos son los rehenes judíos liberados por los terroristas de Hamas el viernes 24 de noviembre de 2023

Mujeres y niños.

El primer grupo de rehenes liberados por los terroristas de Hamás, en virtud de un acuerdo con Israel fue devuelto sano y salvo a su patria este viernes 24 de noviembre de 2023.

Todos son civiles: 13 mujeres y niños israelíes que fueron capturados por Hamas durante sus brutales ataques transfronterizos el 7 de octubre y retenidos en condiciones espantosas, casi siempre a oscuras y amenazados de muerte, en la asediada Franja de Gaza durante 48 días.

Todos menos uno fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz.

Los rehenes liberados fueron transferidos de la Cruz Roja a funcionarios egipcios antes de ser conducidos a la base aérea de Hatzarim en Israel, desde donde fueron trasladados en avión a hospitales para controles médicos.

Avigail’s mother was Israeli. She was shot dead by Palestinian terrorists who entered their home. Her father, an American, was shot dead right outside their home. He… pic.twitter.com/dH6Rs8XpXS

The youngest American hostage is a 3 year old girl — Avigail Idan.

10 Americans are being held hostage in Gaza.

Junto a los rehenes israelíes también fueron liberados once ciudadanos extranjeros: diez ciudadanos tailandeses y un filipino, según un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, país que negoció por su cuenta el trato con Tahilandia.

Como parte del acuerdo, que incluye una pausa en los combates de 4 días y la liberación de 150 palestinos presos bajo la acusación de ‘terrorismo’, el Servicio Penitenciario de Israel soltó en Cisjordanía y Jerusalén a 39 mujeres y adolescentes palestinos.

Sobre el papel, serán 50 los rehenes israelíes que serán liberados durante la pausa de cuatro días de pausa bélica.

Los prisioneros palestinos también serán liberados en oleadas.

Beginning today, under the deal reached between Israel and Hamas, fighting in Gaza will halt for four days.

13 Israeli hostages have been released along with several Thai nationals.

And we expect that dozens more, including Americans, will be returned to their families.

— President Biden (@POTUS) November 24, 2023