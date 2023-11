Los terroristas de Hamas agradecen al socialista Sánchez su apoyo

Los matarifes de Hamas agradecen públicamente al socialista Pedro Sánchez su postura clara y audaz en su favor.

El jefe del PSOE ya tiene un nuevo aliado, de los que le gustan

Como escribe Rosa Díez en Twitter: «Si un terrorista te aplaude es que algo has hecho mal. Pero no cabe esperar esa conclusión básica y lógica desde la perspectiva humana en un tipo cuya personalidad encaja en la descrita en psicología como la Triada oscura: psicopatía, narcisismo y maquiavelismo. Qué vergüenza».

Hamas ha agradecido este sábado 25 de noviembre de 2023 la «postura clara y audaz» del español Sánchez y del primer ministro belga, Alexander De Croo, que la víspera y en un derroche de sectarismo criticaron a Israel y derramaron lágrimas por el alto número de víctimas civiles gazatíes en la guerra contra el fanático grupo islamista, que los judíos libran en la Franja de Gaza, en represalia por la masacre perpetrada el 7-O, en laque mataron a 1.400 ciudadanos y secuestraron a 200.

El comunicado de los terroristas es sonrojante para cualquier democracia:

El primer viaje internacional del recién reelegido presidente del Gobierno Frankenstein termina con un rotundo fracaso, con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lanzándole un durísimo discurso de respuesta a lo que realmente se enfrenta su Estado con los terroristas de Hamás y arruinando la Cumbre del Mediterráneo que se celebrará esta semana en Barcelona.

Las torpes palabras de Sanchez durante su visita han desatado un serio conflicto diplomático con Israel, que ha convocado a los embajadores español y belga tras las declaraciones de Sánchez en Egipto que para Israel suponen un «respaldo implícito al ataque de Hamás».

El propio ministro, Eli Cohen, fue quien dio orden de trasladar una «reprimenda» a la embajadora española, Ana María Salomón Pérez, y al representante belga, Jean-Luc Bodson.

La respuesta del Ejecutivo Sánchez, convocar a la embajadora por las acusaciones «falsas e inaceptables«.

Leyendo el comunicado de felicitación de Hamás, resulta evidente que pueden ser ‘inaceptables‘, pero en absoluto son ‘falsas».

En el lío internacional que el psicópata nos ha metido apoyando a terroristas, para que no se hable de su amnistía…

Gobierna con la ETA, como no iba a apoyar a Hamás.

Not all Spaniards support terrorists like our miserable president of the government does. Not in our name. pic.twitter.com/DVQVFxMjEy

— Unai Laño (@LanoUnai) November 25, 2023