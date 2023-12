Albert Castillón detalla cómo Sánchez quiere acabar ya -y como sea- con la protesta en Ferraz

Las noches en Ferraz, frente a la sede del PSOE, se están convirtiendo por sí mismas en un género periodístico, político, casi cinematográfico y de la España de hoy en día.

Cientos, miles de ciudadanos, patriotas y luchadores en contra de la miserable amnistía de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes, quieren derribar esta tétrica situación.

Uno de los mejores periodistas del país, Albert Castillón, participa en ‘La Burbuja’ para dar su opinión al respecto. Y especialmente entra en el asunto de los rosarios, tan polémico y gráfico:

«Jamás se ha detenido en España a nadie por rezar… Hay preguntas incómodas a la Policía, y es que lo que hay es una orden de la Delegación del Gobierno de que lo de Ferraz termine ya. Y la orden viene de Moncloa. Están nerviosísimos, no entienden que lleven casi un mes día a día fastidiándoles su calma. Es la primera vez que esto pasa en España y al PSOE les da mucho miedo porque no lo controlan. Quieren que esto acabe como sea y de forma completamente ilegal, por eso identifican a la gente, la asustan, se la llevan al calabozo, es lo que están haciendo con periodistas o contigo, Josué. Me parece gravísimo, cuando más se vaya a Ferraz, mejor».