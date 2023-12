Día 58 de Guerra: el Ejército de Israel intensifica sus operaciones en el sur de la Franja de Gaza y mata a un alto jefe de Hamas

Hasta que no quede vivo un solo terrorista.

Ese es el objetivo y el Ejército de Israel, tras una semana de tregua en la que más de un centenar de rehenes judíos -todos mujeres civiles y niños- fueron intercambiados por presos palestinos acusados de terrorismo, se ha lanzado con denuedo a la tarea, en lo que es el 58 día de la Operación Espadas de Hierro.

En las últimas 24 horas son más de 400 los ‘objetivos terroristas‘ atacados por la Fuerzas Aérea o bombardeados con drones y artillería de alta precisión.

Entre los objetivos hay túneles de Hamás, centros de mando y el almacenamiento de municiones.

Una unidad de ataque de la 7ª Brigada Blindada del ejército encontró y mató a 7 miembros de Hamás utilizando un dron.

La marina israelí ha seguido colaborando con las fuerzas terrestres y destruyó la infraestructura naval de Hamás.

Los militares israelíes dicen haber identificado un lanzamiento de cohetes desde Siria hacia Israel y que su artillería respondió arrasando el lugar.

🚨 The army continues to advance in the Gaza Strip. Fierce fighting is taking place. pic.twitter.com/DqVm0m8aJC

Las FDI están intensificando sus operaciones en la ciudad de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, este domingo 3 de diciembre de 2023.

El portavoz árabe de las FDI, Avichay Adraee, recurrió a X (anteriormente Twitter) para instar a los civiles palestinos residentes en Khan Yunis, a evacuar a toda prisa hacia las zonas ‘seguras’, adjuntando un mapa detallado que divide la ciudad en pequeñas subsecciones.

El contralmirante Daniel Hagari ha revelado que han matado a Wissam #Farhat, el comandante del batallón #Shejaiya de Hamás, en un ataque aéreo.

Farhat, pieza clave en la masacre del 7-O, fue responsable de un ataque contra las tropas de Golani en el barrio de Shejaiya en la ciudad de Gaza durante la guerra de 2014.

BREAKING NEWS: The IDF has eliminated Hamas-ISIS terrorist Shejaiya Battalion Commander Wessam Farhat.

The Israel Defense Forces (IDF) has announced that Wessam Farhat, the Hamas-ISIS terrorist Shejaiya Battalion Commander, was killed by IDF fighter jets on Saturday.

In a joint… pic.twitter.com/4VlzJ7OF78

— Saint James Hartline (@JamesHartline) December 3, 2023