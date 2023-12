Decenas de terroristas de Hamas, en calzoncillos, capturados por el Ejército de Israel en Gaza

El Ejército de Israel ha difundido fotos e incluso un vídeo de decenas de terroristas de Hamas capturados por sus comandos en Gaza, en las últimas horas de combate.

Los detenidos aparecen en filas, sentados en la calle, y en calzoncillos.

Llevan vendados los ojos y casi siempre tienen las manos atadas a la espalda.

En las inmediaciones aparecen ropas y calzado esparcidos por el suelo.

Algunos son llevados en camiones militares y se les ve apelotonados en la caja.

El Ejército israelí, que este 7 de diciembre informó de intensos combates y de la rendición de decenas de terroristas y afiliados del grupo extremista islámicos, ha subrayado que informará en breve sobre las capturas y dará detalles.

No está claro en qué lugar de la Franja Gaza se filmaron estas imágenes, pero muestran a soldados armados de las FDI junto a los arrestados, que esperan, con la cabeza gacha, sobre el pavimento cubierto de escombros entre edificios dañados.

Hamas rats emerging from a tunnel shaft in Gaza struck by IDF aircraft. pic.twitter.com/g9ocx5a3Oj

— Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) December 7, 2023