Estudiantes demandan a la Universidad de Pensilvania por no proteger a los alumnos judíos del antisemitismo en el campus

Dos estudiantes judíos de la Universidad de Pensilvania han demandado a la institución -parte de la pretigiosa la Ivy League, alegando que el centro del saber «se ha transformado en un laboratorio de incubación de virulento odio, acoso y discriminación contra los judíos».

En su demanda, presentada 6 de diciembre de 2024 en el Tribunal de Distrito de EE.UU, los estudiantes afirman que la universidad viola el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 por no “remediar el ambiente hostil en su campus”.

La demanda menciona varios incidentes en el campus antes y después del ataque de los terroristas Hamás contra Israel el 7 de octubre, cuando la universidad no hizo cumplir sus propias políticas ni protegió a los estudiantes judíos.

🚨🚨🚨Presidents of @Harvard @MIT and @Penn REFUSE to say whether “calling for the genocide of Jews” is bullying and harassment according to their codes of conduct. Even going so far to say it needs to turn to “action” first. As in committing genocide.

THIS IS UNACCEPTABLE AND… pic.twitter.com/hUY3SgoOOi

— Rep. Elise Stefanik (@RepStefanik) December 5, 2023