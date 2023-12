Alfonso Rojo: “Calviño se lo lleva crudo, el macarra Puente descarrila y Sánchez okupa Agencia EFE”

Lo han vuelto a hacer.

El PSOE ha gobernado España, en ocasiones con mayoría absoluta aplastante, casi tres décadas.

Desde que murió en la cama Franco y si restamos la etapa de la UCD -que no era ni carne ni pescado- los socialistas han ocupado La Moncloa dos de cada tres años.

El infame Sánchez lleva cinco años en le poder y se apresta a seguir otros cuatro.

Y esta panda de incompetentes sigue echándole la culpa de todos los males que acechan al país -desde la pobreza creciente al deterioro de las vías de tren, pasando por el precio de la vivienda, el paro crónico o la violencia doméstica- a la ‘derecha’.

Como si no hubieran tenido tiempo de arreglar aquello que pensaban que estaba mal.

Y el PP, que para la batalla dialéctica es más flojo que el tapón de una gaseosa, se lo traga sumiso.

Hay excepciones luminosas, como la Ayuso que está dandole al macarra Puente una tunda de padre y muy señor mío, o la del valenciano Mazón, que no pasa una a la izquierda local, pero en general, la actitud de los populares es poner cara de ‘yo no he sido’ y sonreír con resignación.

¡Pues no señores no!

El Gobierno Sánchez –confundirlo con el Gobierno de España es una aberración, porque España está en manos de un delincuente apellidado Puigdemont–, se ha ofrecido a pagar anualmente a la Unión Europea 132 millones de euros, para que pueden considerarse idiomas oficiales de la UE el catalán, el vascuence y el gallego.

El bable, el castúo y el murciano quedan a la espera.

Me dirán ustedes que eso de las lenguas es ‘pecata minuta’ al lado del persistente descarrilamiento de los trenes de Cercanías y que puestos a mirar, tendríamos que clavar la vista en los millones con que engrasan a los ‘progres’ del cine, la fortuna que sueltan a los periodistas-masajistas del pesebre sanchista o que incluso han financiado con fondos europeos a Pirritx, Porrotx y Marimotots, los payasos vascos que ensalzan las proezas de los matarifes de ETA en sus actuaciones infantiles.

Además de felicitar desde aquí a Nadia Calviño, por los 400.000 euros de sueldo que va a cobrar en el Banco Europeo de Inversiones, habría que preguntarse en voz alta que ‘méritos’ le han visto en Bruselas, donde todavía no saben en que se ha gastado el Ejecutivo socialcomunista los Fondos Next Generation.

Dirigir como vicepresidenta la economía más dañada de Europa, con las peores cifras de paro, deuda, déficit, pobreza infantil, derroche, presión fiscal, inflación y pérdida de renta disponible no parece un gran logro.

La ‘izquierda‘ es un prodigio de incompetencia y sectarismo, pero no deja a la intemperie a uno solo de los suyos.

Y no me refiero ahora a los 26 camaradas que Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en la capital, ha colocado de asesores.

Habló del último ‘dedazo’ de Sánchez, poniendo a Miguel Angel Oliver, hasta ahora Secretario de Estado de Comunicación en La Moncloa, como presidente de la Agencia EFE.

Con Sánchez, hay tanto periodista de cámara, tanto comisario político manipulador profesional y tanto contaminador de oficio, pagado con dinero público, que el ambiente se está haciendo informativamente irrespirable.

Hace bastante que no consumo la basura que emite TVE, lo que difunde el CIS o los escorados cables de EFE, pero me fastidia lo que hacen, porque lo pago con mis impuestos.

Lo pago yo y lo pagan ustedes.

No se si saben que la Agencia EFE nació en 1939, unos meses antes de que concluyera la Guerra Civil y que siempre se rumoreó con cachondeo que lo de EFE era por la letra ‘F’ de Franco.

Pues ya no.

EFE, con Sánchez, viene de ‘fraude’.