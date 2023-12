Gaza: El Ejército de Israel ‘revienta’ la red de túneles de Hamas en Palestine Square

La explosión ha sido espectacular; aterradora.

En segundos, a medida que se expandía bajo tierra la onda de fuego, el cielo de Gaza se ha iluminado de rojo, mientras volaban hacia el cielo edificios y una gigantesca columna de humo.

No se sabe con certeza cuántos terroristas han perecido en el subsuelo, pero la destrucción total de la red de túneles que nacía en Palestina Square, ha dejado a Hamás patas arriba.

Sólo el año pasado, la organización terrorista gastó más de 1 millón de dólares en la producción de puertas, hormigón y otros elementos de taller, en su esfuerzo por reforzar la red de túneles ahora inutilizada, según un documento financiero descubierto por las fuerzas israelíes.

El documento, dirigido a Abu-Mohammed, comandante de la Brigada Khan Yunis de las Brigadas al-Qassam, fue escrito por Abu-Ali Albari del Departamento de Operaciones.

En las últimas semanas, la 98.ª División mató a muchos terroristas, destruyó docenas de túneles y reveló importantes materiales de inteligencia.

Entre los terroristas eliminados se encontraban el jefe de la formación de aviones no tripulados de Hamás, el comandante de la compañía de observación y los comandantes de Nukhba en la Brigada Khan Yunis.

Los innumerables túneles bajo Gaza son más conocidos como pasadizos utilizados para introducir mercancías de contrabando desde Egipto y lanzar ataques contra Israel.

Sin embargo, existe una segunda red subterránea a la que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se refieren coloquialmente como el «metro de Gaza«.

Se trata de un vasto laberinto de túneles, en algunos casos de varios kilómetros de profundidad, que son utilizados para transportar personas y mercancías, almacenar cohetes y depósitos de munición y albergar centros de mando y control de Hamas, todo ello lejos de las miradas indiscretas de los aviones y drones de vigilancia de las FDI.

Hamas alardeó de haber construido túneles bajo Gaza por 500 kilómetros.

De ser cierta esa cifra, los túneles subterráneos de Hamas tendrían algo menos de la mitad de la longitud de la red de metro de Nueva York.

Siete semanas después del inicio de la operación terrestre de Israel en Gaza, uno de los principales retos a los que se enfrenta el ejército israelí es el laberinto de túneles de Hamas que, según afirma, se extiende por todo el enclave.

En un esfuerzo por destruir la red subterránea, Israel ha comenzado a inundar algunos de los túneles de Gaza con agua de mar, dijo un funcionario estadounidense, añadiendo que los israelíes están «probando cuidadosamente» el método «de forma limitada».

Si tiene éxito, las inundaciones podrían intensificarse para degradar la red de túneles a mayor escala.

El método, sin embargo, es difícil y controvertido.

Incluso si se aplica con cantidades suficientes de agua a una presión suficientemente alta, puede tener un éxito parcial.

Además, se corre el riesgo de contaminar las reservas de agua dulce y dañar las infraestructuras que queden en la superficie.

Para el gobierno israelí, también supone el riesgo de matar a los rehenes que aún mantienen los terroristas Hamas en Gaza, muchos de los cuales se cree que están bajo tierra.

Una agente de la policía fronteriza israelí recibió heridas leves este viernes, 22 de dici8embre 2023, en un ataque terrorista perpetrado usando un coche.

El automóvil, que estaba detenido para su inspección en un puesto de control en Cisjordania, intentó embestir a la agente estacionada allí, que disparó contra el agresor en respuesta.

El terrorista palestino sufrió heridas leves y fue evacuado por la Sociedad de la Media Luna Roja.

Este viernes, al menos 20 cohetes fueron disparados contra comunidades del norte de Israel en una sola descarga desde el Líbano.

Eo ataque llega tras una calma de 17 horas en el área.

