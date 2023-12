Ortega-Smith (VOX) acojona al perroflauta que le insulta y la izquierda madrileña se pone histérica

El vídeo no tiene desperdicio, pero hay que verlo completo y a ser posible un par de veces.

Javier Ortega-Smith, portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, ha concluido su dura intervención en el debate dedicado al pastoso pacto entre PSOE y Bildu, por el que la izquierda entrega la ciudad de Pamplona, a los proetarras y cuando va camino de su escaño, al pasar frente a la bancada donde están los representantes de ‘Más Madrid‘, escucha -alto y claro- como el portavoz adjunto de la formación izquierdista, Eduardo Fernández Rubiño, le insulta llamándole ‘asqueroso‘.

Ha frenado en seco, como se ve en las imágenes y girado en redondo, dirigiéndose de inmediato al escaño del insultador, sentado en primera fila junto a Rita Maestre.

Pronunciando alguna palabra que no se entiende en la grabación, Ortega Smith, con gesto evidentemente intimidatorio -lo que refuerza su tamaño y físico- propina un manotazo -sería más propio decir ‘papelazo‘ porque lo hace con los folios que lleva en la mano-, a la botella de plástico vacía que el tal Fernández Rubiño tiene delante.

Después y antes de que Francisco de Borja Fanjul Fernández-Pita, que preside el pleno con un talante realmente encomiable, le inste a retornar a su escaño, el de VOX se aleja y vuelve a sentarse.

Todo, mientras Rita Maestre que durante el incidente ha salido como ‘gallina‘ a proteger al asustado Fernández Rubiño e incluso ha empujado con su brazo derecho a Ortega-Smith, se abraza a su ‘polluello‘ y ambos -despavoridos- hacen gestos muy teatrales.

A instancias de Fanjul y desde su escaño, Ortega-Smith interviene de nuevo, puntualizando que se disculpará, cuando el otro le pida perdón por sus insultos.

Todo ello en la sesión de este 22 de diciembre de 2023, del Pleno municipal en el Palacio de Cibeles.

Tras el incidente, los ediles de PSOE y Más Madrid se han ido del Pleno, despedidos por el popular Fanjul con un sardónico ‘Feliz Navidad’.

Antes, Rita Maestre había acusado de Ortega-Smith, falsamente como se ve en el vídeo, de tirar una lata de Coca-Cola ‘a la cara‘ de su compañero concejal.

Ortega-Smith ha negado la mayor:

«No he tocado físicamente a ningún concejal. Que quede claro. Yo no he insultado verbalmente al concejal. Le pido perdón por tirarle la botella vacía de la mesa. Pero no se monte una película de terror».