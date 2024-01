Reaparece ‘vivito y coleando’ Iago Negrón, el chaval misteriosamente desaparecido en Pozuelo

Bien está lo que bien acaba, que dice el viejo refrán español.

Y este drama ha concluido de maravilla.

Iago Negrón ha regresado a casa ‘vivito y coleando‘.

Lo ha confirmado este domingo, 31 de diciembre de 2023, su padre, David, en la cuenta de Instagram del chaval.

«Perdido y hallado en el Templo al tercer día«, escribe el padre las redes sociales, haciendo referencia al pasaje del Nuevo Testamento en el que Jesús niño se pierde de sus padres en Jerusalén.

«Está bien. Física y mentalmente. Ha estado solo. Ha dormido en la calle. Ha vuelto a casa por su cuenta. No ha tenido acceso a medios ni a móviles, no tenía ni idea de lo que estaba pasando». «Gracias a todos. Que Dios os bendiga. Seguiremos informando en cuanto nos repongamos. Ahora os pedimos paz y descanso. Millones de gracias por compartir, por ayudar, por preocuparos, por vuestras oraciones».

El periodista Alvise Pérez había apuntado este sábado que el joven Iago había sido visto en Toledo.

Y el propio padre del chaval, según asegura Alvise a Periodista Digital, ha confirmado que el chaval durmió en Toledo ‘a la intemperie‘.

UN MISTERIO Y UN ENIGMA

Es un misterio lo de Iago Negrón; un enigma angustioso que disparó las hipótesis mas rocambolescas.

Los familiares y amigos del joven Iago estaban desde el pasado 28 de diciembre de 2023, en la incertidumbre más absoluta.

Sin ninguna pista clara y con más preguntas que respuestas.

Iago, que tiene 19 años, estaba siendo intensamente buscado por la Policía desde el pasado jueves, cuando desapareció sin dejar rastro.

Se ‘evaporó‘ tras enviar tres mensajes enigmáticos en video y de dejar su teléfono móvil en casa.

Iago Negrón; el joven de 19 años desaparecido en Pozuelo. Vestía pantalón vaquero azul, sudadera gris y zapatillas negras. Localizarle es más difícil porque se marchó sin móvil y usa efectivo (se llevó 100€) pic.twitter.com/575OxTBIxv — Reagan & Kojak (@Reagan_Kojak) December 31, 2023

En la madrugada del 28 de diciembre, Iago regresó a su hogar en Pozuelo de Alarcón alrededor de las 6:30 a 7:00 de la mañana.

Había estado de ‘juerga’.

Entro en casa e inmediatamente, envió tres enigmáticos mensajes, con vídeo incluido

A diferentes personas y con un texto único: «Chicos, me tengo que ir. Por circunstancias de la vida, no me vais a volver a ver».

A pesar de su tono afectado, los destinatarios no le dieron importancia en ese momento, ya que los videos fueron enviados el Día de los Santos Inocentes y se consideraron como una posible broma.

Iago, hijo del músico David Negrón, colocó su teléfono en modo avión y lo guardó en una caja.

Luego dejó su hogar llevando consigo su DNI, llaves, abono transporte, abrigo y algo de dinero.

Desde entonces, no se habían tenido noticias de su paradero.

La angustia atenazaba a sus padres.

La Policía no contaba con pista alguna.

Protección Civil no había recibido ninguna alerta.

No había registro de su ingreso en los hospitales de la zona.

Los padres consideraban la posibilidad de una desaparición voluntaria, ya que los amigos de Iago afirman que el joven había mencionado la idea de irse de casa sin previo aviso en las últimas semanas.

David Negrón especulaba con que la desaparición de su hijo podría estar relacionada con algún tipo de reto viral, mencionando un desafío entre youtubers e instagramers que consiste en permanecer incomunicado durante 48 horas.

Utilizando la cuenta de Instagram de su hijo, que dejó abierta en su móvil, David hizo un llamado desesperado pidiendo que regrese a casa.

El padre también consideraba la posibilidad de que la actitud de su hijo esté vinculada a la influencia de alguna sustancia, planteando la hipótesis de que alguien podría haberle suministrado alguna droga en alguna consumición.

En medio de la incertidumbre, David se preguntaba sobre la extraña situación del móvil de su hijo, encontrado en una caja con la contraseña cambiada, y se cuestionaba cómo Iago podría haberse ido sin su dispositivo, que es su principal conexión.

Como suele ocurrir en estos casos, ante la incertidumbre surgieron pistas falsas.