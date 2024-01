María Durán avisa a los progres indignados con la piñata de Ferraz: «¡Están escocidos y no tenemos ningún miedo!»

Resaca aún de las uvas de Nochevieja 2024 que ya saben ustedes que tuvo una especial y novedosa vertiente en la madrileña calle Ferraz, con ambiente festivo y a la vez, de protesta contra Pedro Sánchez y sus desmanes.

En ‘La Segunda Dosis’ de este 2 de enero de 2024 contamos en el estudio con la presencia de María Durán, periodista de La Gaceta y presentadora, en este caso, de estas Campanadas en Ferraz organizadas por el juvenil grupo Revuelta.

Saben ustedes que este grupo se tuvo que enfrentar a un tremendo chasco por parte de la Policía, Municipal y Nacional, que se negó a dejar paso a las furgonetas con material que tenían para montar frente a la sede del PSOE su set festivo para retransmitir las uvas.

Al final todo quedó como viene siendo habitual en Ferraz: un grupo de cientos de personas, movidas por un mismo entusiasmo y manifestándose pacíficamente contra el Presidente del Gobierno que trocea su país.

María Durán fue la presentadora del acto, junto al youtuber InfoVlogger (Isaac Parejo) y junto al reportero de Periodista Digital Bertrand Ndongo.

María Durán se explica, entrevistada por Rebeca Crespo:

«La piñata es de Sánchez porque lo han decidido laSexta y Patxi López, pero es un tipo con la nariz larga de mentir, puede ser Pinocho o cualquier otro, a mí me recuerda más a Begoña Gómez que a Sánchez, que no se parece nada. A mí me hizo gracia lo de poner una piñata en Nochevieja, ¡es una tradición preciosa! ¡En el PSOE dicen que nos van a perseguir, pues como no nos persigan por la calle…! Es una gilipollez. No tengo ningún miedo. Aquí se han encontrado con gente que no va a pedir disculpas por nada».