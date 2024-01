Carlos Cuesta detalla cómo es el pringoso plan ‘secreto’ de Sánchez con los bilduetarras

El regalo del Ayuntamiento de Pamplona a los proetarras de Bildu por parte del PSOE solo era la punta del iceberg.

Se viene entendiendo ahora que esto formaba parte de un plan mucho mayor, a gran escala, por el control del poder en el Gobierno de la Nación, acordado en secreto, en traición y de forma asquerosa entre Pedro Sánchez y los herederos de ETA con Otegi al frente, para repartirse sillones y apoyos.

Lo explica a la perfección Carlos Cuesta este 4 de enero de 2023, después de publicarlo en Libertad Digital, entrevistado en ‘La Segunda Dosis’ de Periodista Digital: las siguientes concesiones serán Vitoria, la diputación de Guipúzcoa, Durango, tres municipios navarros más y alguna cosa que se tercie por el camino.

Y es que Cuesta tiene también un análisis que deja para el arrastre al PNV, principalmente por lo que Aitor Esteban y sus amigotes encorbatados han acometido en España, que al final ha terminado por hacer crecer a Bildu yendo contra sus propios intereses. Dice Cuesta:

«Al PNV esto no le hace ninguna gracia, pero esto debería haberlo pensado antes. Han cometido un error de libro, tan listos que son… Ellos recogían nueces pero era del terrorismo, y no han pensado en su propia supervivencia. Porque el pacto estrella de Sánchez no es con el PNV, evidentemente es con Bildu, no puede ser con PNV que en el fondo es un partido de derechas. Van a pasar un periodo de absoluto desierto…»