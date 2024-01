Nicolas Cage cumple 60 años y se hace construir una pirámide funeraria para el día que muera

Es un fenómeno.

No hay género ni papel que Nicolas Cage, pura fuerza de la naturaleza y signo de tierra, no sea capaz de interpretar, para bien o para mal.

Cage, que cumplió este domingo 7 de enero de 2024, los 60 años, piensa muchas veces en la muerte.

De hecho, se construido una pirámide funeraria para el día que fallezca.

Con producciones clásicas como ‘Ghost Rider‘ o sus últimas entregas como ‘Renfield‘, el actor vuelve a demostrar que sigue dando la talla en cualquier papel.

Y en cualquier circunstancia.

Cage pasó un tiempo en Luisiana, actuando en películas, pero algunas personas piensan que lo más interesante de su conexión con Nueva Orleans es que ha decidido enterrarse en la ciudad.

El actor compró dos lotes en el cementerio número 1 de St. Louis, ubicado en 425 Basin Street.

Todo sigue siendo un misterio y foco de múltiples teorías de conspiración, pero parece que ha encargado allí una tumba es forma de pirámide de piedra, de tres metros de altura.

La incripción en la tumba es una frase latina, «Omnia Ab Uno», que se traduce como «Todo de uno».

¿Qué significa? ¿Por qué tiene forma de pirámide?

Nadie sabe tampoco la respuesta a esa pregunta.

Lo que sí sabemos es que la pirámide es uno de las atracciones turísticas de Nueva Orleans.

Aquí hay otra imagen de su tumba:

Nicolas Cage Bought a Pyramid in Which to Be Entombed http://t.co/nlSpAKRg5t pic.twitter.com/TK8oGqiXdj

— neatorama (@neatorama) May 2, 2015