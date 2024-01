Alfonso Rojo: “La duda es si Sánchez aguantará o, como dice Ayuso, lo tumbamos si apretamos todos”

La gran incógnita es si el socialista Sánchez aguantará en La Moncloa o si el Gobierno socialcomunista colapsará y tendremos elecciones generales antes de que concluya 2024.

El año no empieza bien para la Coalición Frankenstein, porque el fugado Puigdemont, decidido a demostrar quién manda en España, ha anunciado que la derechona de Junts votará ‘no‘ a los tres decretos que el Ejecutivo presenta este miércoles en el Congreso.

Los de Podemos, donde Pablo Iglesias anda como una hiena despechada, y hasta los psicópatas de Bildu han manifestado dudas, pero a la hora de la verdad se plegaran, porque les va el chiringuito en ello.

Viendo el panorama y dejando patente que tienen una cara que se la pisan, el ministro Bolaños telefoneó este domingo a Cuca Gamarra, para sondear la disposición de los populares a salvar los tres decretos de marras.

Bastaría que el PP se abstuviera.

El lunes hizo un segundo intento, mientras, en paralelo, Yolanda Díaz se trabajaba a Borja Sémper, a ver si con él era más fácil.

Los tres contactos fueron en vano y en La Moncloa comenzaron a acordarse de aquello de ‘cuando te fallen tus socios, no me busques a mí’, que le murmuró Feijóo a Sánchez casi al oído, el pasado 16 de noviembre, cuando cruzó hasta su estrado para decirle que investirse presidente abrazado a golpistas y proetarras era un tremendo error.

Simancas, que es ese sociata impresentable que se compró siete trajes de postín para ir como un pincel a tomar posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid en junio de 2003 y se encontró con que dos de los suyos pegaban la espantada y Esperanza Aguirre se zampaba su merienda, ha tenido la desfachatez de subir a twitter un mensaje en el que dice:

‘Los Decretos Leyes que se votan el día 10 no son decretos del Gobierno sino de la gente y tumbarlos es tumbar la subida de las pensiones con el IPC, IVA reducido en alimentos y energía, transporte público gratuito y 10.000 millones de UE para crear empleo’.

Pero vamos a ver a ver prenda… ¿no sois vosotros, los del PSOE, quienes votan agarrados a Txapote, los que consideran a Otegi un hombre de paz, los que regalan a los secesionistas catalanes 70.000 millones en detrimento de extremeños, manchegos y castellanos, los autores del mangazo de 670 millones con los EREs de Andalucía, los de las meretrices, la coca y el viagra en las orgías del Tito Berni, los del asalto a la Justicia, los del Falcón para todo y el puticlub de Ferraz?

No se si en el centroderecha español quedan pardillos que pican en estas trampas cazabobos, que plantan al alimón los asesores sanchistas y los periodistas del pesebre, y se pliegan a todo por un supuesto ‘sentido de la responsabilidad’, pero yo estoy con Isabel Díaz Ayuso.

Los ‘populares‘ no están para salvar el culo a los socialistas, cuando no les salen los números con sus compinches y a este Gobierno de mierda no hay que darle ni agua.

Lo mejor que le puede pasar a España es que Sánchez salga en carrera de La Moncloa.

El sentido del estado no radica en exigir que bajen el IVA de la carne, como condición para dar el ‘si‘ a sus decretos, sino en ayudar al jefe del PSOE a hacer las maletas y empujarle en la puerta.