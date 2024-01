La tremenda predicción de Pilar Eyre sobre el matrimonio de Felipe VI y Letizia

El escándalo de los tweets de Jaime del Burgo y el libro de Jaime Peñafiel, Letizia y yo, aunque ha sido silenciado convenientemente por los medios españoles, se ha convertido en uno de los temas favoritos de la prensa europea y en las redes sociales.

Pilar Eyre, una de las pocas periodistas patrias que ha tratado el asunto. En concreto en el espacio matinal Tot es mou. TV3).

La escritora volvió a dar las mismas opiniones e informaciones que ya había vertido en su exitoso canal de YouTube ‘Al aire de Pilar Eyre’:

A estas alturas nadie duda de la veracidad de estas informaciones. Hay un clima de chantaje y tensión constante. A mí me paran por la calle, ‘Pilar, tienes que contar lo que pasa, ¿qué hay?’… Hay una consigna no escrita de intentar proteger a Letizia. Pero yo pienso que un diálogo sincero de Letizia enfrentándose con la realidad… Sería una actitud inteligente enfrentarse a las cámaras, ella que tiene tanta facilidad, y decir ‘pues mira, sí, he tenido este momento de debilidad, ha pasado esto, tanto el rey como yo lo hemos olvidado y lo hemos superado y vamos a intentar tirar del carro.