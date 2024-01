Conde-Pumpido Jr. se sienta en un plató para rajar de su denuncia por agresión sexual

Cándido Conde-Pumpido Jr. se ha convertido en el invitado más inesperado de De viernes, magazine rosa por excelencia en la tele actual.

El hijo del presidente del Tribunal Constitucional se sentaba en el plató la misma semana en la que el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid archivara la causa por presunta agresión sexual contra él. Un extraño asunto que volvió a poner en el punto de mira mediático al abogado.

Unos hechos «que eran completamente inciertos y que se ha demostrado», aseguró y señaló que todo se armó «con una prueba diabólica, porque lo que hay que demostrar es un hecho que no sucedió, y lo que no sucedió no tiene prueba. La única prueba que existe es de lo que ha pasado, no de lo que no ha pasado». «De no haber contado con un sistema de vigilancia en casa, no habría podido demostrarlo y todavía prevalecería la versión de la supuesta víctima», quiso recordar.

Conde-Pumpido aseguró que ha pasado uno de los peores momentos de su vida. «Fue un infierno verme esposado y estar retenido en un calabozo», aseguró.

La ruptura con Lara Dibildos

A lo largo de 2023 el abogado pasó de las páginas de tribunales a las del corazón por su relación con la actriz Lara Dibildos. Un romance breve pero intento que arrancó cuando la madrileña afrontaba la pérdida de su madre, la mítica Laura Valenzuela. Su detención tuvo lugar apenas una semana después de la ruptura con Lara. Así lo recordaba él:

«Lara y yo rompemos alrededor de mediados de octubre y días después conozco a esta persona en la puerta de un local de Madrid, parece que ella tiene interés en mí, hablamos, y acabamos en mi casa como una noche normal, en ese momento no hubo ningún tipo de relación sexual»

Por eso el conoció a la mujer que lo denunció «en un momento en el que no estaba en mis mejores condiciones después de la ruptura, y no tenía intención de iniciar una relación estable con nadie». Pero la brasileña «utiliza una chaqueta que se había dejado para pedir volver a vernos y que yo se la entregase». Esa segunda cita lo cambia todo:

«Ahí surge una relación, un poquito más intensa, pero que no pasa de ser meramente circunstancial, no estamos hablando de nada estable ni de que se pueda considerar una relación»

El relato del abogado centra la atención de todo en su fracaso sentimental con la actriz:

«Se produce la declaración de Lara en televisión, en la que pone en conocimiento público nuestra ruptura, y eso hace que durante ese tiempo yo esté recibiendo llamadas de amigos, preocupados, interesándose por la situación, lo cual parece que a ella le resulta bastante desquiciante que se esté hablando continuamente de mi expareja»

La presión de nueva pareja hace que tome la decisión de ir alejándose de ella pero eso desencadenó todo:

«Llevaba días evitándola, evitando cogerle el teléfono… En un momento dado, ella incluso llega a plantarse en la puerta de mi casa, pega gritos, celosa completamente, pensando que yo estaba allí con otra persona. […] Escribía a mis amigos a través de Instagram… Un día concreto se presentó en mi casa con comida, decía que yo necesitaba que me cuidaran y que ella estaba ahí para eso».

Finalmente llegó la noche que derivó en su detención. Este fue el relato de Conde-Pumpido en el plató: