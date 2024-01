Josiué Cárdenas: «Ser marxista, proetarra o afín al PSOE te hace ascender»

Se convirtió en una de las protagonistas del arranque de semana este 15 de enero de 2024 Itziar Ituño, la actriz de la famosísima serie española ‘La casa de papel’ que arrasa en todo el mundo. Ahora se descubre que una de sus protagonistas es una proetarra de tomo y lomo o, cuando menos, alguien que apoya la excarcelación de presos etarras.

Así, la vimos sosteniendo sin empacho alguno una pancarta en favor de los presos de ETA en la que no solo se pide que salgan de la cárcel, sino que también sean amnistiados. Por supuesto, lo que tú quieras Itziar. Pena de representantes españoles que tenemos con el sector de la interpretación. Pero eso ya se sabía…

No quedaba otra que dedicarle el arranque de ‘La Burbuja’ de Periodista Digital de esta fecha:

«Hay una reflexión que les quiero traer después de este fin de semana: pero no comprendo, ‘mi no comprender’ como dicen aquellos, ¿por qué tiene que haber un actor apoyando la causa de la ETA? ¿Por qué la ETA tiene que tener ese barniz cultureta? ¿Por qué tiene que tener ese barniz cinematográfico, titiritero, que siempre va acompañado de su causa? ¿Por qué cuando mataban no hubo prácticamente un solo actor que se opuso a lo que significaba ETA? ¿Por qué ahora en manifestaciones a favor de liberar a presos de ETA y que por lo tanto se comen todo el paquete de lo que significa ETA y de lo que ha simbolizado para los españoles…? ¿Por qué tiene que haber un actor?»

«¿Por qué si apoyas a la ETA te va bien y asciendes? ¿Y por qué si te opones a la ETA lo que te queda es el ostracismo? ¿Por qué si apoyas a ETA, por qué si apoyas todo lo que tiene que ver con la izquierda te va bien en España y simplemente si te opones a la izquierda desde el punto de vista que quieras te va mal? Y acabas pidiendo por las esquinas y acabas en la puerta de alguna iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué si te opones a la izquierda te va mal? Si te opones a la izquierda en España no prosperas. Y en cambio, ser marxista, ser proetarra, ser afín al PSOE, te hace ascender. Te hace tener los mejores papeles. Ser considerado el más demócrata. Ser una persona de respeto, de respetabilidad. ¿Por qué?»

«¿Por qué, si eres afín al PSOE, tienes la cuenta corriente llena, la nevera llena y un montón de pisos? ¿Por qué? Me pregunto por qué. ¿Por qué apoyar a la ETA sale tan barato en España? ¿Por qué ir encabezando una pancarta es sinónimo de la próxima serie en Netflix? Incluso de que apoyes o que interpretes a un policía. ¿Por qué tenemos que aguantar esto? ¿Por qué personas de enormes cualidades, mucho más superiores que muchos izquierdistas de la banda de los Goya, no han podido cumplir sus sueños?»