Benjamín López describe el disparatado mundo orwelliano en el que Pedro Sánchez ha convertido España

¡Manda narices!

Cierto es que Pedro Sánchez acostumbra a contar mentiras día sí y día también. La más espantosa y escandalosa, la soltó el pasado 15 de enero de 2024 durante una entrevista en RNE. Según el socialista, no había llegado a un acuerdo de Gobierno con Junts, asegurando, incluso, que no se había reunido con Carles Puigdemont. Lo que sí hizo el socialista es irse por los cerros de Úbeda y escupir contra el PP por sus pactos con VOX.

Se trata de otro embuste del Gobierno PSOE que no dudó en denunciar Benjamín López, subdirector de ESdiario, en el programa ‘La Segunda Dosis’.

“Cualquier persona objetiva que no conozca sobre la política española, pero que sepa lo básico, pensará que el presidente ha perdido la cabeza… Decir que lo que ha hecho no es pactar…”

Recordó Benjamín el encuentro entre Santos Cerdán y Puigdemont en Waterloo, “incluso dijo que había logrado un pacto de investidura y legislatura” y lo más desvergonzado, subrayó Benjamín fue “decir que no ha pactado con ERC cuando Bolaños se reunió y firmó un documento con Junqueras en el que se cedía la gestión de Cercanías y la condonación de la deuda catalana”.

“Es una locura, decir que no ha habido pacto con Bildu, cuando han entregado la alcaldía de Pamplona, es demencial. Negar que la amnistía no se ha dado por conseguir siete votos sino para la concordia en general. La verdad es la realidad, y la realidad es la que a Sánchez le parece que es. Para él la realidad es que no ha pactado con Junts y, por lo tanto, esa es la verdad”.