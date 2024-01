El nuevo y certero mantra de Abascal: «Si Sánchez dice ‘¡viva España!’ Nosotros respondemos ‘¡mentira!'»

Santiago Abascal es el primer invitado del nuevo programa de entrevistas de Periodista Digital, con Alfonso Rojo a la cabeza como buque insignia y entrevistador, ‘Tiempo de hablar’ (un programa realizado por Carlos Pecker y Omar García).

Entre las cuestiones que surgieron entre Alfonso Rojo y el líder de VOX este pasado 18 de enero de 2024 se planteó la viabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

Si podrá aguantar toda la legislatura y el papel que ha de jugar la formación de Abascal en que este logro no consiga por parte del Ejecutivo socialista:

«Durante las primeras votaciones en el Congreso se produjeron empates. La legislatura va a ser agónica para el Gobierno. Este el Gobierno más frágil de la historia de España y el más desleal y más traidor con la sociedad española pero le podemos hacer caer, si hacemos lo que tenemos que hacer y no se está haciendo»

«Para ser claro, ¿Podemos decir como se hacía antes: con Sánchez ni a cobrar una herencia?«, quiso puntualizar Alfonso Rojo. Santiago Abascal se mostró claro y meridiano al respecto:

«Lo he tratado de explicar con claridad estos días en los corrillos de prensa en el Congreso. Nosotros estamos aquí para tumbar este Gobierno. ¿A ver cómo lo explico? Si Pedro Sánchez dice «¡Viva España!» nosotros no respondemos «¡viva!», respondemos «¡mentira». No nos lo creemos, ni una sóla iniciativa de este Gobierno por mucho que venga con apariencia de bondad creemos que sean buenas, entre otras cosas porque sostienen a este Gobierno que es letal para el futuro de España»