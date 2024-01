TELLADO (PP): «A Montero y al PSOE lo que les molesta es que no tenemos pelos en la lengua»

Tremendo palo y en toda la boca, el que le propina el popular Miguel Angel Tellado a la socialista Chiqui Montero, vicepresidenta de Sánchez.

Fuerte y merecido el zasca.

Con retranca y sentido del humor, pero también con una mala leche de órdago, el portavoz del PP en el Congreso ha respondido este 21 de enero de 2023 a la despectiva alusión que hizo la ministra socialista a su alopecia y a que usa gafas.

Tellado, con mucha coña, afirmó que lo que preocupa a Montero y por extensión al PSOE no es que no tenga más pelos en la cabeza: «Les preocupa que no tengo pelos en la lengua».

Como diría su compi Montero, eso es poco chiqui… pic.twitter.com/QXjEn04gFf — Cero Uno (@CeroUnoCrypto) January 18, 2024

Aprovechando el impulso, el portavoz popular se dirigió a Montero «en nombre del 40 % de hombres calvos» que hay en España y del amplio porcentaje de población que tiene problemas de visión, cerca de tres de cada cuatro ciudadanos.

«Muchas personas tienen problemas por su aspecto personal, y alusiones como esa hacen daño a la sociedad».

“Los que tenemos poco pelo querríamos tener más, los que tenemos kilos de más querríamos tener menos».

«No se puede juzgar a nadie por su aspecto personal”.