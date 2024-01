Donald Trump va como un tiro a repetir su batalla a cara de perro contra Joe Biden

El próximo 5 de noviembre de 2024 habrá elecciones presidenciales y legislativas en Estados Unidos.

Y según todos los indicios, el actual presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump volverán a enfrentarse por la presidencia como lo hicieron hace cuatro años.

Y a tenor de los últimos sondeos, Trump tiene muchas probabilidades de llevarse el gato al agua.

Una reciente encuesta del New York Times/Siena College predice que Trump se impondrá sobre Biden en cinco de los seis estados indecisos: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania.

También que Biden pierde apoyo entre los jóvenes.

Y mientras tanto, sigue la pelea entre los republicanos para decidir su candidato y todo gira a favor de Trump.

La retirada del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de la carrera presidencial del GOP este domingo, 21 de enero, coloca a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, en el tipo de enfrentamiento uno a uno con Donald Trump que sus oponentes republicanos han estado ansiosos de ver desde la carrera primaria de 2016.

Pero incluso eso parece poco probable que frene la marcha del expresidente hacia su tercera nominación consecutiva del GOP.

El respaldo de DeSantis en New Hampshire y Carolina del Sur, los estados más importantes en el próximo calendario, se había reducido al punto en que su salida no es probable que cambie significativamente el equilibrio entre Trump y Haley en esas contiendas.

El impacto real de la decisión de DeSantis de retirarse puede ser que su respaldo a Trump, a quien había criticado con creciente ferocidad en las últimas semanas, refuerce la señal de que casi toda la dirigencia del GOP quiere concluir la carrera para que el partido pueda centrarse en la elección general contra el presidente Joe Biden. Este mensaje ya ha sido enviado por la rápida sucesión de senadores y gobernadores del GOP que han respaldado a Trump en las últimas semanas.

Si Haley no gana en New Hampshire, el coro de republicanos exigiendo que ceda ante Trump podría volverse ensordecedor. La dinámica recuerda al rápido consenso detrás de Biden en la carrera demócrata de 2020, que abruptamente puso fin a la contienda días después de que se recuperara de actuaciones desastrosas en Iowa y New Hampshire para ganar las primarias de Carolina del Sur.

Los equipos de DeSantis y Haley creían que se beneficiarían si el otro abandonaba la contienda y creaba una competencia clara de uno contra uno con Trump. Ese, por supuesto, era el sueño de los oponentes de Trump en la contienda de 2016.

Si esa reducción hubiera ocurrido temprano en la carrera de 2016, podría haber sido un problema para Trump en un momento en que no podía expandir su apoyo más allá del 40% del partido. Pero ahora es mucho menos claro que tal consolidación perjudique a Trump.

Con DeSantis fuera, no hay garantía de que sus seguidores migren en su mayoría a Haley. De hecho, tanto las campañas de Trump como DeSantis creen que es más probable que más seguidores del gobernador de Florida opten por Trump.

Una encuesta de CNN realizada por la Universidad de New Hampshire y publicada el domingo encontró que la ventaja de Trump sobre Haley en el estado aumentó ligeramente de 11 a 13 puntos porcentuales sin DeSantis en la carrera). DeSantis impulsó ese proceso con su video de retiro el domingo, en el que fue mucho más enérgico al denunciar a Haley que al elogiar al expresidente.

Cualquier ganancia o pérdida para Haley entre los votantes debido a la decisión de DeSantis parece probable que afecte la carrera solo marginalmente, según muchos observadores del GOP. El problema central para los republicanos sigue siendo el mismo con dos candidatos en la carrera o tres, dijo Whit Ayres, un veterano encuestador del GOP escéptico de Trump. «No creo que importe mucho», dijo Ayres poco antes de la retirada de DeSantis. «Este partido está tan definido por tu actitud hacia Donald Trump, ya sea que quieras ir con él nuevamente o si quieres probar algo diferente».

A medida que New Hampshire se prepara para votar, está claro que las posibilidades de negarle la nominación a Trump están disminuyendo bajo cualquier circunstancia. Según todas las medidas, Trump es un oponente mucho más formidable que en 2016, y aún entonces, su competidor más cercano, el senador de Texas Ted Cruz, solo ganó 12 estados contra él.

Trump obtuvo más del 50% de los votos en Iowa la semana pasada, y en la mayoría de las encuestas recientes (incluida la nueva encuesta de CNN), parece estar a punto de superar ese impresionante umbral nuevamente en New Hampshire.

En 2016, en cambio, Trump no alcanzó el 50% de los votos en ningún estado hasta su estado natal de Nueva York a mediados de abril. Incluso en ese momento de la carrera de 2016, Trump solo había ganado el 40% acumulado de los votos emitidos en las primarias republicanas.

En comparación con 2016, «Trump tiene mucha más popularidad en general» en el partido, dijo David Kochel, estratega del GOP con sede en Iowa.

«Su parte del partido en ’16 estaba en el rango del 30% al 35% que simplemente iba a estar con él, pase lo que pase. Eso ahora es mucho más grande y se debe en parte a que ha sido una gran parte de la entrada al partido de todos estos votantes blancos de clase trabajadora» que ahora lo apoyan en gran número. Trump ganó dos tercios contundentes de los votantes sin un título universitario en las asambleas de Iowa, según las encuestas de entrada, y lidera a Haley entre ellos por 20 puntos porcentuales en la encuesta de CNN en New Hampshire.