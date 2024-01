Cake Minuesa revela qué es lo peor que hace el Gobierno con los inmigrantes y con Alcalá de Henares

Si hay un reportero en España que se mete en la boca del lobo es sin duda Cake Minuesa.

El periodista se ha especializado en acudir a esos sitios en los que se manifiesta la izquierda más agresiva, los etarras y sus familiares, los violentos independentistas, para ponerles cara a cara con sus contradicciones, que son todas. Y claro, a veces Cake sale escaldado, pero su labor es absolutamente necesaria, valiente y decidida, que buena parte de los españoles debe estar agradecidos a él.

Este 23 de enero de 2024 se metió en ‘La Burbuja’ de Periodista Digital donde a buen seguro no pasó un rato tan malo como en esas refriegas callejeras:

Sobre el caso de la actriz Itziar Ituño y su apoyo abierto a los presos etarras:

Preguntamos a Minuesa cuáles son los sitios en los que realmente peor lo ha pasado y aunque reconoce que nunca ocurre eso en territorio español, termina asegurando que, al final, momentos de tensión y miedo pueden pasar en cualquier sitio, hasta en Vallecas…

«En los sitios en los que peor lo he pasado es en Irak, en Nicaragua o en México, que es donde he visto muertos, aunque aquí en Cataluña o en País Vasco me han amenazado. Pero no hay que irse tan lejos, en Vallecas cuando me reconocieron hubo un momento muy peligroso y los policías empezaron a dar marcha atrás. Y fue entonces cuando me encuentro al subnormal de Antonio Maestre que había empujado a Bertrand [Ndongo], y se fue porque es muy cobardica. En esos momentos hay adrenalina pero hay miedo».