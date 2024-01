Hay quien dice que en esta vida no hay que arrepentirse nunca de lo hecho, ya que de ello sacamos experiencia; y lo dicen con la seriedad del burro, como si la experiencia ´per se´ fuera algo digno de alabanza y admiración; o así por lo menos lo debió pensar Sigmund Freud cuando dijo que ´sólo la propia y personal experiencia hace al hombre sabio.´

Pues no digo que en ocasiones la experiencia otorgue sabiduría, pero en otras, maldita la sabiduría que te puede dar.

Personalmente, no pierdo el tiempo en auto complacerme por las cosas que haya hecho bien en esta vida, si es que alguna he hecho, ya que es algo que no me toca a mi juzgar.

Me preocupo por las cosas que he hecho mal, y de las que por mucho que me arrepienta, ya no puedo borrar; y la más de las veces, ni tan siquiera reparar.

Tropezar, caer, levantarse y volver a caminar. Tal vez volver a nacer; ser niño y volver a empezar; tener otra oportunidad…, siempre que el Cielo o el Infierno, puedan esperar.

Dios y el Tiempo dirá.