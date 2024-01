Bestial palo de Percival Manglano (PP) al arrepentido votante socialista representado por el escritor Javier Cercas

El exdiputado nacional del Partido Popular, Percival Manglano, visitó ‘La Segunda Dosis‘ de Periodista Digital con Alfonso Rojo a las preguntas.

Son muchas las ocasiones en las que Manglano, siempre certero en sus análisis, participa en alguno de los distintos espacios de la casa para arrojar luz sobre un tenebroso panorama político nacional.

Y así lo volvió a hacer.

Percival, historiador y abogado de estudios, reflexiona y comparte con Rojo la teoría de que lo peor que tiene el actual Gobierno de España es en relación a un tipo de corrupción que no se había puesto tan de manifiesto hasta ahora: la corrupción moral. Y lo explica a la perfección Manglano:

«Es la corrupción moral la que me está empezando a preocupar… cuando ya se empeiza a diferenciar entre terrorismo bueno y terrorismo malo, la diferencia entre el bien y el mal ya desaparece. El Gobierno debería ser una entidad en la que se fijaran las personas para hacer el bien, cada uno con su ideología, pero ser un referente. Y lo que vemos en España es que este Gobierno no tiene ningún de voluntad de hacer el bien, es simplemente la pervivencia y el precio que se paga por eso es una corrupción moral total y absoluta, y eso permea en la sociedad».

Rojo preguntó además a Manglano por la propia figura de Sánchez, de la que obviamente no dice nada bueno el popular:

Y al ser preguntado por las últimas elecciones generales del pasado 23-J, se explayó al respecto el invitado, asegurando que Sánchez no ha engañado a nadie:

«Me gusta mucho el ejemplo de Javier Cercas, un buen escritor, de izquierdas, que publica en El País y que es muy interesante su evolución. Antes de las elecciones decía ‘voy a votar al PSOE, porque soy de izquierdas y no quiero votar a la derecha’. Después de las elecciones publica ‘no me puedo creer que Sánchez vaya a aprobar la amnistía porque eso le daría la razón a todos los que le acusaban de ser un mentiroso compulsivo’. Sánchez aprueba la amnistía y Cercas dice ‘¡hemos sido engañados!’ Perdóname, aquí no ha habido engaño ninguno. A las elecciones fuimos todos a votar sabiendo que Sánchez ha hecho de la mentira el eje central de su política».