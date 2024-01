Una portavoz de VOX pone los pelos de punta al desvelar los datos de violencia que nos asolan

Alicia Tomás, portavoz de VOX Ayuntamiento Terrassa, analiza en ‘La Retaguardia’ de Periodista Digital este 22 de enero de 2024 la complicada situación en toda España a cuenta de la delincuencia que azota el país. ¿Tendrá algo que ver con la inmigración ilegal?

Y es que vivimos unos días complicadísimos también en Madrid, concretamente en Alcalá de Henares, donde han enviado a decenas de inmigrantes ilegales que además, en los últimos días, empiezan a salir con extrema facilidad y sin absolutamente nada que hacer…

«Vienen de mundos donde la mujer no vale nada, por eso no podemos sorprendernos de lo que pasa… El problema es que no hay control sobre la entrada de toda esta gente. En noviembre tuvimos un yihadista, ¿y cómo que esta persona estaba aquí? Luego no nos contestan nada, porque no interesa, porque es racista…»