Graciano Palomo avisa de los años de terror que nos vienen con Sánchez

Un habitual de la casa Periodista Digital es Graciano Palomo, el veterano periodista siempre certero en sus análisis y predicciones.

Por eso asusta más con su intervención en ‘La Segunda Dosis’ de este 23 de enero de 2024, dado que augura la que se nos viene encima a los españoles con varios años de terror con Pedro Sánchez. Discrepa, eso sí, directamente de Fran Simón y su predicción de que esto le dura nada y menos al Presidente…

«Se aferran como percebes a la roca en el poder, y el poder lo tiene Puigdemont, puede resultar todo lo increíble que se quiera pero es así. No comparto la idea de que esto no va a durar, no estoy de acuerdo, porque lo más difícil era la investidura, así que menos ninguneos porque lleva seis años en el poder y lo que te rondaré morena».