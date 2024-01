‘Rappel’ Simón tiene nueva fecha de elecciones generales y no queda tanto…

Apenas estamos en el mes de enero y el analista político y economista Fran Simón, a quien hemos apodado cariñosamente el Rappel de Periodista Digital, ya tiene nueva predicción sobre la elecciones… ¡generales! Nada menos.

Y es que no cabe duda de que la situación del Gobierno es tremebunda y a todas luces insostenible en un largo periodo de tiempo. Le aprietan por algunos lados que no permiten más juego y se vienen algunas fechas determinantes que, a juicio de Simón, no podrá superar Pedro Sánchez. Sin ir más lejos, los Presupuestos Generales del Estado. Pero en realidad estamos viendo que cualquier cosa que el Ejecutivo quiera llevar al Congreso le va acostar sudor, lágrimas, dinero, concesiones y troceo de España.

De modo que Fran Simón apuesta porque habrá elecciones generales antes de que finalice 2024. Una apuesta tan arriesgada como novedosa pero cargada de sentido y alta probabilidad:

«A finales de este año tendremos elecciones generales. Hay varios hitos que no va a poder superar Pedro Sánchez, nuestro presidente mentiroso que se dedica a prometer a todos lo que es imposible prometer y no va a poder cumplir. Están las elecciones gallegas y las vascas, además de las europeas, pero es que están los Presupuestos, que parece que se nos olvida, pero si no hay Presupuestos, ¿cómo va a poder gobernar?»