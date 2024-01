Periodista Digital está amenazado por el PSOE y así han empezado a disparar… ¡Ni un paso atrás!

No queremos pasarnos de pesados, pero lo que está ocurriendo en España es realmente grave.

Como parte de la estrategia del Gobierno y del partido en el Ejecutivo, el PSOE, ahora quieren censurar e incluso terminar cerrando a los medios libres y críticos con su labor, entre los que se encuentra como no puede ser de otra manera, Periodista Digital.

Ya saben que Sánchez, Bolaños, Puente y demás pandilla se han propuesto terminar con nosotros y ya saben lo que les enviamos de respuesta: ¡Acabaremos antes nosotros con ellos!

Nuestro director, Alfonso Rojo, lo explica meridiano: «El PSOE chantajea a la APM para silenciarnos, pero ya le pueden ir dando a Sánchez».

El propio Alfonso Rojo mantuvo una reunión con María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, que le corroboró personalmente lo que están viviendo: el PSOE insiste y presiona para que hagan algo contra nosotros.

En el programa ‘El Pentragama’ del pasado viernes 26 de enero, emitido en Periodista Digital, los 5 tertulianos estrella de la casa abordaron el asunto, con especial dolor y a la vez, valentía. Josué Cárdenas se explicaba así:

«Periodista Digital está amenazado por el PSOE, les incomodamos y no nos quieren ver ni en pintura. Ellos están llevando a cabo una serie de prácticas que nos están poniendo muy difícil nuestro trabajo, por ejemplo, en las instituciones que deberían ser de todos pero que el PSOE hace suyas. En el Congreso de los Diputados me han puesto trabas en los últimos días para autorizarme a entrar, «me he quedado de piedra! Nosotros ya hemos empezado a decir qué es lo que pasa, y estamos trabajando para no dejar de ir a ningún lado».

Y Rojo puntualizó:

«En la APM me dijeron que no iban a aceptar las presiones del PSOE y me confesó en privado que tienen estas presiones diariamente, y que en el PSOE están muy decepcionados de que no tomen medidas contra nosotros. La parte jurídica es muy difícil porque no hay normas, en el Congreso no hay esas normas para decir quién puede y quién no entrar».