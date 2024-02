Dime cuánto tienes y te diré cuánto temes

La felicidad no consiste tanto en que las cosas terrenales te vayan bien, sino en que te sea indiferente que puedan ir mal. ¡Fuerte!

De hecho, cuántas personas que gozan de situación envidiable, viven en un estado permanente de desasosiego, cuando no de infelicidad, simplemente por la ansiedad que les produce el miedo a perder el teórico estado idílico en que retozan y vegetan.

La salud, el dinero, o el amor, no dan la felicidad, sino que muchas veces son la madre de todos los miedos, al tener una visión miope de la vida y nuestro cometido en ella.

Tan solo cuando pones a Dios en el centro de tu vida es cuando todo aquello que hasta ese momento considerabas importante se devalúa.

Y no importa que hablemos de bienes materiales o espirituales. La felicidad, la plenitud, no consiste en tener, sino en no necesitar.

Que un ateo no esté de acuerdo con mis palabras, es normal ya que su visión del ser humano se reduce a un simple acontecer de años que concluye en un buffet libre para festín de gusanos. Pero lo que no es de recibo es que muchos de aquellos que se llaman creyentes, prescindan en la ecuación de sus vidas de esa constante llamada Eternidad, y no vean en la tribulación, lo que en realidad es oportunidad, (si es que de verdad creen en lo revelado en el Evangelio).

Mucha literatura he empleado para explicar lo que Teresa de Ávila resumió en muy pocas palabras: