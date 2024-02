Alvise Pérez le gana otro pleito judicial al socialista Ábalos: «¡Son unos golfos!»

Alvise Pérez es sin duda uno de los tipos más odiados por la casta política del país.

Para los ciudadanos, no cabe otra, debe ser entonces una persona absolutamente imprescindible.

Su trabajo sacando a la luz las corruptelas de los políticos, con todo lo que eso supone a nivel personal, es cuando menos de agradecer.

Este 31 de enero de 2024 se metió en ‘La Burbuja‘ de Periodista Digital para contar el nuevo juicio que le ha ganado al exministro José Luis Ábalos.

«Tenemos ya siete procedimientos judiciales con Ábalos […] Una vez hablé con él en persona, yo estaba tranquilamente tomándome unos huevos revueltos en un bar cerca del Congreso, se me acercó y me dijo que le había arruinado la vida y le dije que se la había arruinado él solo. Yo seguí comiendo, esto salió en algunos medios… Él me intentaba decir que era muy buena persona y que no hacía nada ilegal… ¡Se saltó el Estado de Alarma cuando estábamos todos en casa de manera ilegal e inconstitucional y él se iba de fiesta a Ibiza! ¡Sinvergüenza! ¿Nos tomáis por imbéciles?»