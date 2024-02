Ucrania asegura haber hundido un barco de guerra ruso en el Mar Negro

De confirmarse y tiene todas las trazas de que será así, es un humillante revés para la flota rusa.

La inteligencia militar de Ucrania afirma haber hundido en la madrugada de este 2 de febrero de 2024 un buque de guerra ruso frente a la costa de Crimea.

Esto sucede después de un ataque masivo con misiles en la península.

El Ivanovets, un barco ruso equipado con misiles guiados, recibió múltiples impactos en su casco y se hundió durante la madrugada en el puerto del lago Donuzlav, el lago más profundo de Crimea, según informó la Inteligencia de Defensa de Ucrania.

Imágenes nocturnas proporcionadas por Ucrania muestran drones navales acercándose velozmente al barco ruso antes de explotar al impactar, causando daños significativos. Al final del video, el barco parece haberse hundido, con solo la proa sobre el agua.



En las imágenes no queda claro qué barco fue impactado ni cuándo.

El Ministerio de Defensa de Rusia, el Kremlin y otros funcionarios rusos aún no han comentado sobre el incidente.

El hundimiento del Ivanovets es el último de una serie de ataques ucranianos contra la flota rusa en el Mar Negro, con el objetivo de asestar golpes estratégicos y simbólicos contra las fuerzas rusas que anexaron Crimea en 2014.

Ucrania ha declarado anteriormente que sus ataques a Crimea y a barcos rusos buscan aislar la península y dificultar las operaciones militares de Rusia en el territorio continental de Ucrania, donde las líneas del frente han permanecido prácticamente estáticas durante meses.

El ataque al Ivanovets se produce horas después de que Ucrania lanzara una andanada de misiles contra Crimea el miércoles, parte de lo que el comandante de la Fuerza Aérea describió como «la limpieza de Crimea de la presencia rusa».

Ucrania lanzó 20 misiles guiados desde el aire, de los cuales las defensas aéreas rusas destruyeron 17 sobre el mar Negro y tres sobre la península.

#BREAKING_NEWS 👀🇺🇦 🇷🇺Russian missile corvette Project 1241 corvette R-334 Ivanovets goes down brutally in the Black Sea.

An russian missile boat worth $60-70 million was destroyed, ― GUR MOU#Ukraine #UkraineWarNews #Russian #Putin #Zelenskyy pic.twitter.com/nMuFbOUpqu

— Tata (@Lastking1236) February 1, 2024