Alfredo Perdiguero denuncia el desmadre de ilegales en Barajas: «¡Por seguridad y salubridad!»

El lío del Aeropuerto de Barajas es terrorífico.

Los inmigrantes ilegales ya rebasan el aforo estipulado y muchos optan por darse a la fuga: en unos casos haciendo un butrón, en otros rompiendo una ventana y la mayor parte de las veces, yéndose tan panchos por la puerta, sin que Policía Nacional o Guardia Civil hagan nada para impedirlo. Y Marlaska no se vayan a creer que se preocupa de nada.

Los vuelos desde Casablanca a Madrid son un coladero.

Es sabido de sobra.

La Policía Nacional ha detectado que de forma constante decenas de los pasajeros de estos trayectos de la compañía Royal Air Maroc son los que después acuden a solicitar el asilo.

Una práctica diaria que ha provocado en parte la saturación de las salas del aeropuerto madrileño y ha provocado que el Ministerio del Interior reabra el CIE de Aluche.

Los agentes denuncian práctica que los ‘falsos‘ solicitantes de asilo llegan a menudo en el vuelo de las 20:30 horas desde Casablanca.

Nada más aterrizar a la capital de España rompen su documentación, que en algunos casos es falsa, y después acuden a solicitar el asilo.

Al estar sin su identificación ganan tiempo en nuestro país hasta que los agentes llevan a cabo todas las verificaciones para aceptar o no su condición.

Esta circunstancia se lleva realizando desde hace semanas y ha generado un gran colapso en las salas de asilo, donde hasta han hecho un butron y escapado a docenas y han roto ventanas y saltado a la calle.

Y para abordar esta terrible situación contamos con la participación de Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía, que pasó por La Segunda Dosis este 28 de enero para abordar el tema:

«Me han dicho que hay como 600 ya, cada vez se va llenando más. Esta gente viene con la fotografía y el pasaporte de Marruecos y al llegar a España lo rompen y solicitan el asilo político y no acreditan del país del que vienen. Son vuelos patera. Y alguien debería frenarlos. No podemos consentir que hoy haya tenido que intervenir la UIP porque se salen de las salas, y hay tal hacinamiento, suciedad y chinches y pulgas… Lo han fumigado tres veces ya. La Cruz Roja se ha marchado porque no podían hacer nada, y solo hay tres personas que limpian una vez al día. Ya salen a los pasillos de la T4, y la UIP ha tenido que redireccionarles para que no demos esa imagen porque es la terminal internacional, porque causa inseguridad y miedo, y no pueden estar así por inseguridad ni por salubridad. En Interior tenemos la callada por respuesta y esperamos que alguien haga algo con esta gente y con nosotros para poder asistirles con seguridad».