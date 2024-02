Certera homilía de Josué Cárdenas contra los que quieren pervertir el cristianismo

Un asunto muy de domingo y más de Semana Santa que de Carnaval, pero no pasa nada.

En ‘La Burbuja’ de Periodista Digital de este 30 de enero de 2024 a Josué Cárdenas le tocaron la fibra sensible y saltó con un tremendo y agitado editorial. El asunto es una representación de Jesucristo en el cartel para la próxima Semana Santa de Sevilla, en la que el artista Salustiano García justo acaba de presentar su muestra de Cristo resucitado, para muchos, con cierto toque afeminado.

El estallido de Cárdenas es para verlo:

«¿Por qué se permite cualquier cosa contra el cristianismo? Esa es mi pregunta de hoy. ¿Por qué burlarse del cristianismo? ¿Por qué ridiculizar la figura de Cristo? ¿Es aceptable en España? ¿Por qué alguien recibe invitaciones y se vuelve representativo al mofarse de Cristo? En lugar de mostrar respeto por su figura, el cual creo que se merece, se crea una representación que, sin duda, ha marcado el fin de semana para aquellos que la verán en sus pantallas: la figura de Cristo afeminado, por decirlo de alguna manera. Observen y juzguen por ustedes mismos. ¿Consideran que esta es una representación adecuada de lo que es Cristo?»

«¿Creen que esto respeta la figura que ha dejado una huella en la historia de la humanidad? Es realmente complicado representar a Cristo. Vengo de un contexto protestante y evangélico en el que nadie se atreve a hacer ninguna representación de Cristo. Sin embargo, en el mundo católico sí nos atrevemos, ya que queremos recordar a Cristo a través de diversas imágenes simbólicas. Pero, ¿alguna vez Cristo se comparó con una figura afeminada, como la que están viendo? Es una verdadera vergüenza. El autor de esta obra, hay que decirlo todo, se dedica a hacer retratos y dibujos controvertidos. Contra el cristianismo, parece que todo está permitido. Y, sobre todo, aquellos de nosotros que nos indignamos somos los católicos que creemos en Cristo. Los que aplauden esto son precisamente aquellos que están en contra de nuestras creencias. ¿Aprobarían lo mismo si en la fiesta del orgullo se representara a un señor rodeado de niños vinculado a la figura de un homosexual y la pederastia? ¿Le parecería bien a la asociación de gays y lesbianas de toda España? ¿A los partidos de izquierda les parecería bien? ¿O lo considerarían un acto fascista y una falta de respeto hacia los homosexuales? Mantengamos el respeto».

«Estoy cansado de que sea tan fácil burlarse del cristianismo. No usaré el argumento de «con Mahoma no os atrevéis», pero es la realidad. Debemos oponernos a la tendencia woke y progresista que impone doctrinas específicas vinculadas a la izquierda en todos los temas, incluso en el cristianismo. Quiero un Cristo como se ha representado toda la vida en la Semana Santa. Como el Cristo de los gitanos de Antonio Machado, como el Cristo de la mayoría de procesiones, como el Cristo del Gran Poder aquí en Madrid. Los rojos de los años 30 intentaron destruir todos los Cristos, incluso dispararon contra el Cristo en el Cerro de los Ángeles. Esa es la actitud detrás de estas burlas: acabar con el cristianismo. Lo que me indigna es que la hermandad y el alcalde del PP acepten y validen esta representación aberrante. Creo que esto debería indignar a cualquier católico, e incluso a aquellos que no lo son pero valoran la tradición católica española. La Iglesia no debería admitir que los cristianos sean objeto de burla».