Cayetana Álvarez de Toledo abochorna a Félix Bolaños sacándole una frase que hoy se vuelve en su contra

Primero fue Pepa Millán y luego, llegó el turno de Cayetana Álvarez de Toledo.

Mal día este 7 de febrero de 2024 para Félix Bolaños que recibió una zurra doble a cuenta del bochorno por la Ley de Amnistía.

La diputada popular -como de costumbre- no se cortó un pelo durante su intervención y puso frente al espejo al ministro socialista:

Álvarez de Toledo señaló que el Gobierno se dirige “a toda velocidad contra un muro”, “pero ese muro no es el que su Hércules particular pretendía levantar contra la derecha, es el derecho. Es decir, lo que a todos nos ampara y nos obliga”, agregó.

Y le dio con la Ley de Amnistía en la cara:

«¿Qué precedentes conoce, qué precedentes hay de una amnistía concedida a cambio del poder? No me hable de Italia, Portugal, Alemania ni de ninguno de los países a los que se empeñan citar en vano. Le pregunto por una amnistía como la que viene recogida en este documento, que usted conoce bien porque en parte lo redactó. En la página 3, el Partido Socialista se compromete a borrar los delitos del separatismo golpista y asume que los jueces españoles prevarican. En la página 4, el separatismo golpista se compromete a votar a favor de la investidura del señor Sánchez. Yo te borro a ti tus delitos y tú me aseguras a mí el poder. ¿Eso cómo se llama? El Gobierno es fruto de una transacción corrupta. Han comprado ustedes el poder con bienes que no son suyos. La justicia, la igualdad, y lo que a riesgo de sonar enfáticos, llamaremos la dignidad del Estado. No existe un solo precedente de una amnistía concedida en estos términos. Son ustedes únicos, corruptamente únicos«.