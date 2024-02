Un eurodiputado defenestra a Sánchez y su «amnistía mafiosa»: «¡Europa lo va a poner en su sitio!»

«Nosotros a raíz de las informaciones que salieron publicadas la semana pasada de las investigaciones judiciales en torno a Puigdemont y la trama rusa que se relacionaba con el procés, pedimos que el Parlamento hablase sobre esta situación. O sea, no podemos permitir que haya diputados europeos que sean caballos de Troya de Putin en la Cámara. Y conseguimos que hoy se hablase de eso. Hoy se ha señalado con nombres y apellidos tanto a la diputada letona como al señor Puigdemont y se está exigiendo que este Parlamento investigue. ¿Por qué? Porque además en España pasa una cosa curiosa que no va a pasar con la diputada letona: es que en España se quiere amnistiar no solo a Puigdemont, sino evitar las investigaciones judiciales. Es decir, la amnistía a Puigdemont va a significar o quieren algunos que signifique, que se deje de investigar acerca de la trama rusa en España. Y eso es un asunto europeo. Eso es un asunto que afecta la seguridad. Aparte de la seguridad nacional en España, con un posible delito de alta traición, eso afecta la seguridad europea porque para Putin Europa es un tablero de juego y mueve a sus peones. Y algunos de ellos son caballos de Troya en la política nacional y también caballos de Troya en la política europea».