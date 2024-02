Netanyahu ordena al Ejército de Israel ‘planificar’ la evacuación de más de un millón de palestinos y acabar con Hamas en Rafah

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha ordenado al Ejército de Israel que planifique la evacuación de los más de 1.3 millones de palestinos, que las Naciones Unidas estima que se encuentran en la ciudad sureña de Rafah, en la Franja de Gaza.

Netanyahu subraya que es imposible borrar de la faz de la tierra a Hamas y dejar «cuatro batallones de terroristas en Rafah«.

¿Dónde irán los civiles?

Rafah es el último centro de población importante en Gaza que no está ocupado por las Fuerzas de Defensa de Israel y rápidamente se ha convertido en el hogar de una gran población de palestinos desplazados.

Imágenes satelitales muestran cómo una ciudad de tiendas de campaña ha crecido en tamaño en solo unas semanas.

La firme iniciativa de Israel choca, en esta ocasión, con las dudas y reticencias de Estados Unidos.

«Realizar tal operación en este momento sin planificación y poca reflexión en un área donde hay refugio para un millón de personas sería un desastre», dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, en una conferencia de prensa el jueves.

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, expresó preocupaciones sobre la expansión en Rafah durante las reuniones con Netanyahu y otros funcionarios israelíes esta semana.

Varias organizaciones no gubernamentales han advertido sobre las consecuencias humanitarias de las operaciones israelíes en Rafah.

Por ejemplo, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) dijo que la ciudad, que limita con Egipto, podría convertirse pronto «en una zona de derramamiento de sangre y destrucción de la cual la gente no podrá escapar».

Con las esperanzas de un nuevo acuerdo para regresar a los rehenes israelíes de Gaza en duda, muchos, incluidas las familias de aquellos retenidos por Hamas, han dirigido su enojo hacia Netanyahu, quien desestimó los términos de un alto el fuego y un acuerdo de rehenes propuestos por Hamas.

La mitad de las solicitudes de la UNRWA para entregar ayuda en Gaza han sido denegadas por Israel, donde la indignación ante la certeza de numerosos empleados de la agencia internacional participaron en la masacre y en las violaciones del 7 de octubre, alcanza cotas siderales.

A 31 de enero de 2024, eran ya 15 Estados lo que habían anunciado la suspensión de la financiación a la UNRWA.

Estos son: Alemania, Australia, Austria, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Países Bajos, Reino Unido, Rumania y Suecia.

España, debido a la aparente ‘simpatía‘ que el socialista Sánchez muestra hacia Hamas, ha incrementado en 3,5 millones su aportación.

La principal agencia de socorro de la ONU en Gaza informó este 9 de febrero de 2024 que la mitad de sus solicitudes de misión de ayuda para entregar ayuda en Gaza desde principios de año han sido denegadas.

El Comisionado General de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, dijo el X que la agencia no ha podido entregar ayuda en Gaza desde el 23 de enero, y agregó que la población en el territorio está al borde de la hambruna.

TURBULENCIAS FINANCIERAS

La agencia internacional de calificación crediticia Moody’s , una de las dos empresas más grandes y respetadas del mundo, anunció este viernes que rebaja la calificación crediticia de Israel a A2 (anteriormente A1).

En abril de 2023, Moody’s cambió la perspectiva de la calificación de Israel de «positiva» a «estable» debido a preocupaciones sobre la reforma judicial y las protestas que la siguieron.

La rebaja no sorprendió al Primer MinistroNetanyahu y a altos funcionarios del Ministerio de Finanzas, quienes intentaron evitarla en los últimos días apelando a los analistas económicos de la agencia de calificación, explicando que la economía de Israel es estable y nunca ha habido una situación en la que el país no haya pagado sus deudas a tiempo o no haya salido rápidamente de una crisis económica, como la reciente recuperación inmediata de las dificultades económicas durante la pandemia de COVID-19.

Ahora hay preocupaciones de que las otras dos principales agencias de calificación, S&P Global Ratings y Fitch Group, también modifiquen pronto la calificación crediticia de Israel.