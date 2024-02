El Ejército de Israel descubre un ‘túnel tecnológico’ debajo de la sede de UNRWA que financia Sánchez

Las pruebas son abrumadoras, pero esta es -además- sonrojante para el socialista Pedro Sánchez, que cuando se hizo público que una docena de empleados de UNRWA habían participado en los asesinatos y violaciones de judíos del 7 de octubre de 2023, incremntó en 2,5 millones la ayuda española a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio.

El Ejército de Israel ha descubierto un ‘túnel tecnológico‘ debajo de la sede principal de la UNRWA en Gaza, conectado eléctricamente y por internet con las oficinas superiores.

Y en ese túnel había además un enorme depósito de armas automáticas, explosivos, munición y granadas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han presentado nuevas evidencias sobre los vínculos entre la organización terrorista Hamás y la UNRWA, a la que Sánchez ha decidido mantener la financiación, a pesar de la retirada de ayuda por parte de Estados Unidos, Francia, Italia, Canadá, Japón y otros países aliados.

El túnel tiene 700 metros de longitud y 18 metros de profundidad, con varias puertas laterales que conducen a diferentes rutas.

Se han encontrado infraestructuras eléctricas dentro de los túneles y evidencias de que la agencia de la ONU ha suministrado electricidad a los terroristas de Hamás.

Pocas semanas después de la masacre de Hamás en Gaza, el Gobierno Sánchez, a través del Consejo de Ministros, concedió en diciembre de 2023 una ayuda de 10 millones de euros a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio (UNRWA), destinada íntegramente a Gaza.

EXPOSED: A Hamas terror tunnel right under UNRWA's main headquarters in Gaza, using its electricity and infrastructure.

A Hamas server room was also located inside the tunnel, along with large amounts of weapons inside the UNRWA building. pic.twitter.com/XzoCJNc0ts

— COGAT (@cogatonline) February 10, 2024