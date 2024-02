Alvise Pérez cuenta lo sucedido en el barrizal y enseña las marcas de los porrazos de la Policía más salvaje

Se dieron varias situaciones dantescas el pasado sábado 10 de febrero de 2024, casi a las mismas horas; el asesinato de dos guardias civiles a manos de un narco embistiendo con su lancha, el dantesco espectáculo de los Goya y, a la vez, el ensañamiento de la UIP con un grupo de manifestantes pacíficos transportistas en medio de la nada más absoluta, en un barrizal terrorífico.

Entre ellos, Alvise Pérez, el periodista independiente azote del poder, que terminó por los suelos cosido a palos por estos agentes fuera de sí. Y como él, decenas de estos agricultores, ganaderos y transportistas de la protesta.

Este 14 de febrero de 2024 el propio Alvise Pérez, no sin esfuerzo por las lesiones que sufre derivadas de los porrazos, acude a Periodista Digital para contar su experiencia de lo ocurrido e, incluso, mostrar alguna de esas heridas de guerra:

«Me invitaron a una investigación de una Plataforma en Defensa del Transporte, fui como invitado, insisto. Cuando acabó el acto dije que yo iba a dar un paseo, y que me gustaría que le demostráramos al mundo entero lo que podíamos hacer 2.000 personas dando un paseo. Y a los 15 minutos entramos en un barrizal, en un sitio que no hay nada, que podríamos haber accedido a la M-40, que lo teníamos a 80 metros, pero allí llegó la Policía nacional, miembros de la UIP, que no estaban identificados y todos violaron sus protocolos agrediéndonos como lo hicieron. Nos hirieron, nos dejaron en el suelo, y luego volvieron a golpearnos. Son imágenes que han salido por toda Europa… ¡pero en España no! Es surrealista lo que estamos viviendo con la desinformación…»