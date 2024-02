Carlos Herrera sospecha por qué TVE esconde el especial de las elecciones gallegas

Un hecho insólito.

TVE, la televisión pública pagada con el dinero de todos los contribuyentes españoles, ha tomado una decisión cuando menos controvertida.

Este 18 de febrero de 2024 se celebran en Galicia comicios autonómicos y, lo normal, es que el canal más importante de RTVE, La 1, fuese quien llevase el peso de la información en esa noche electoral.

Sin embargo, los prebostes de la cadena pública han optado por pasar ese especial elecciones al Canal 24 Horas y programar en La 1 la película ‘Wonder Woman‘.

Carlos Herrera, en su editorial en ‘Herrera en COPE‘ de este 16 de febrero de 2024, tiene serias sospechas sobre las razones por las que RTVE pretende esconder el programa sobre los comicios gallegos:

Cómo lo estarán viendo, qué perspectivas no tendrán, que Televisión Española esconde el programa especial de elecciones. Ponen la película de ‘Wonder Woman’, que debe ser esta muchacha del Bloque, esta marxista leninista, ahí disfrazada de corderita.

Desde RTVE, viendo la que se les viene encima, han tratado de matizar la medida, pero con poco efecto:

Si a las 22.00 horas el recuento arroja un resultado definitivo la parrilla se quedará como se ha previsto y, por tanto, el especial pasaría al 24 Horas. Sin embargo, si el resultado no está claro se valoraría para continuar con la información de las elecciones gallegas en La 1. Hasta que no haya un ganador claro no se va a emitir la película.