El bastión ucraniano de Avdiivka cae en manos de los soldados rusos

Una derrota brutal, que puede marcar el curso de la guerra.

Las tropas ucranianas se retiran desordenadamente de Avdiivka en lo que se perfila ya como la mayor victoria rusa en un año

Los soldados del Kremlin avanzan en el frente y consiguen su mayor trofeo desde la toma de Bajmut en marzo de 2023.

El mando ucraniano dice toma la decisión “para evitar ser sitiados y preservar la vida” de sus soldados

Ucrania ordenó la completa retirada de la ciudad en ruinas, situada en el este del país y de enorme importancia estratégica, antes del amanecer de este sábado 17 de febrero de 2024.

Entrega una ciudad, que fue un bastión desde 2014.

Todo ha sucedido tras el implacable bombardeo ruso y el asalto constante.

«Basándome en la situación operativa alrededor de Avdiivka, y con el fin de evitar el cerco y preservar la vida y la salud de los militares, decidí retirar nuestras unidades de la ciudad y replegarnos a líneas defensivas más favorables», explica el general Oleksandr Syrsky, comandante militar de alto rango de Ucrania.

La caída de Avdiivka, una ciudad que solía albergar a unas 30,000 personas pero que ahora es una ruina humeante, representa la primera ganancia importante que las fuerzas rusas logran desde mayo del año pasado.

En las últimas semanas, las fuerzas rusas han intensificado el ataque en casi toda la longitud de los 600 kilómetros del frente.

Las fuerzas ucranianas comenzaron a retirarse de posiciones en la parte sur de la ciudad el miércoles.

Estuvieron involucradas en una batalla desesperada para evitar el cerco dentro de la ciudad durante varios días, a medida que las fuerzas rusas avanzaban desde múltiples direcciones.

Oleksandr Tarnavskyi, jefe de las fuerzas de Ucrania en el sur, afirmó que no hubo otra opción que retirarse, dada la superioridad rusa en cuanto a potencia de fuego y la cantidad de soldados dispuestos a entrar en la batalla.

Algunos soldados revelan en privado, incluso en redes sociales, su preocupación de que la orden de retirada llegó demasiado tarde, o compartieron relatos impactantes en las redes sociales sobre su retirada peligrosa y caótica.

La batalla por Avdiivka ha llevado a los comandantes ucranianos en la zona a racionar municiones, según dijeron.

Funcionarios de la Casa Blanca han utilizado relatos similares para afirmar que la falta de aprobación de un paquete de ayuda militar renovado de $60 mil millones en el Congreso está socavando directamente la lucha de Ucrania en el terreno.

El gobierno ucraniano también enfrenta dificultades para reclutar y movilizar soldados para llenar sus filas diezmadas después de dos años de lucha brutal.

La ciudad y las comunidades circundantes han estado en la primera línea desde que los militantes respaldados por Rusia se apoderaron de territorio en el este de Ucrania en 2014, pero los rusos intensificaron sus esfuerzos por tomar la ciudad en octubre, lanzando asaltos a gran escala para rodear ampliamente la zona.

Esos intentos en su mayoría fracasaron y resultaron en algunas de las mayores pérdidas rusas de la guerra, con miles de sus soldados muertos y heridos, según el ejército ucraniano y funcionarios británicos y estadounidenses.

A principios de este año, los rusos lograron entrar en la ciudad de Avdiivka misma, momento en el cual las pérdidas ucranianas empezaron a aumentar significativamente. Al mismo tiempo, Rusia intensificó el bombardeo de la ciudad, buscando destruir las defensas fuertemente fortificadas de Ucrania.

A medida que la situación se volvía cada vez más desesperada, analistas militares dentro y fuera de Ucrania temían que el liderazgo repitiera un error del pasado: aferrarse cuando estaba claro que la esperanza se había perdido y gastar innecesariamente el recurso más valioso de Ucrania, su gente.

La retirada de Avdiivka aún estaba en curso el sábado por la mañana bajo el intenso bombardeo ruso.

El comando militar ucraniano dijo que la retirada de la parte sur de la ciudad se llevó a cabo con «pérdidas menores».

Sin embargo, los soldados que publicaron videos en las redes sociales revelaron lo peligroso que se había vuelto moverse en la zona.

En un video, varios soldados ucranianos viajan encima de un vehículo blindado a solo media milla de la Planta Química Avdiivka en el borde noroeste de la ciudad, un punto de referencia.

Pasaron junto al letrero «Avdiivka es Ucrania» en la entrada de la ciudad, hecho famoso cuando el presidente Volodymyr Zelensky publicó un video selfie desde allí en diciembre. Segundos después, los soldados se agachan y fruncen el ceño mientras los proyectiles caen a pocos metros de ellos, levantando nubes de polvo y tierra.

El comandante del 2º Batallón Mecanizado de la Tercera Brigada de Asalto dijo el viernes que los rusos usaron municiones incendiarias para encender tanques que almacenaban combustible peligroso en la planta de coque.

«Cuando arde, esta sustancia venenosa tiene consecuencias extremadamente graves para la salud e incluso para la vida de nuestros combatientes».

El viento envió columnas de humo negro tóxico sobre la ciudad y se filtró en la planta, que los ucranianos habían utilizado como fortaleza frente a los avances rusos.

No estaba claro el sábado temprano si las tropas ucranianas atrincheradas en la planta también habían sido retiradas.

Volodymyr Furayev, un soldado destacado en la planta industrial de la era soviética, dijo que a su unidad se le había ordenado evacuar.

«Saliendo de la planta de coque», dijo Furayev en un post en TikTok.

