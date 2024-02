La reflexión de Rubén Amón que hace temblar a Sánchez por el trastazo en Galicia: “Está vampirizando su partido”

Nuevo varapalo para el PSOE.

Los resultados de las elecciones gallegas han vuelto a evidenciar la caída en picado que sufren los socialistas. El Partido Popular revalida la mayoría absoluta que logró Alberto Núñez Feijóo en 2020 y que suponen un gran éxito para su formación. Alfonso Rueda logra un sobresaliente mayúsculo con 40 diputados.

Por su parte, el socialista Besteiro se deshincha y pierde cinco diputados quedándose solo con nueve diputados. La cifra es desoladora, 40-9.

Los diputados que dejaron en el camino los socialistas fueron absorbidos por el BNG que ha logrado seis sillones más.

Un desastre para Pedro Sánchez que definió a la perfección el analista Rubén Amón en la mañana del 19 de febrero de 2024 en el programa ‘Espejo Público’:

“Lo que pasa es que el problema es que ese planteamiento se ha producido a expensas de la reputación del Partido Socialista como formación territorial. Creo que Pedro Sánchez está vampirizando y destruyendo su propio partido como resultado de los pactos que le obligan a gobernar en Madrid. Y allí donde se presenta como marca territorial, pierde. Pierde porque no puede hacerle la competencia a los partidos nacionalistas de quien depende. Lo normal es que Sánchez no hubiera sido el candidato del BNG. Y en cambio el BNG ha sido la fuerza de proyección del sanchismo. Y allí donde no hay fuerza nacionalista le hacen pagar sus acuerdos con los partidos nacionalistas”.