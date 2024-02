Carlos Cuesta deja en shock a Esther Palomera descubriendo la estratagema del PNV para sobrevivir

Los resultados electorales en Galicia han puesto en un nuevo brete a Pedro Sánchez y el triunfo del modelo de Alberto Núñez Feijóo.

Una situación que le viene como anillo al dedo al prófugo Carles Puigdemont para incrementar, aún más, su presión y exigencias sobre un PSOE atado de pies y manos. Desde el PP ven cada vez más seguro que, una vez aprobada la amnistía, los de Junts dejen caer como un castillo de naipes a Sánchez.

La opción de una posible moción de censura al socialista en el marco de las próximas elecciones europeas y vascas pone patas arriba el Ejecutivo Frankenstein 3.0.

¿Puede haber un acercamiento entre el PP y Junts para una moción de censura? ¿Y el PNV?

Carlos Cuesta, director adjunto de Libertad Digital, puso sobre la palestra en ‘La mirada crítica’ (Telecinco) la opción de un posible acuerdo del PP con el PNV y cómo Puigdemont representa un obstáculo para su propio partido, ante la mirada desconcertante de Esther Palomera:

“¿Qué ocurre si se queda España totalmente paralizada en el Parlamento? No hay posibilidad de sacar ninguna reforma legislativa, pero no se presta a ninguno de los separatistas apoyar una moción de censura con la que expulsar a Pedro Sánchez. Esa es la gran pregunta. Y a partir de ahí, evidentemente PNV y evidentemente una parte, que no es el Junts actual, sino los viejos convergentes, sí que han trasladado mensajes al Partido Popular. De hecho, ayer mismo hubo otras conversaciones en las que PNV, de hecho, planteó, porque PNV estaría mucho más a gusto en estos momentos con un gobierno del PP que con un gobierno de Pedro Sánchez”.

“Evidentemente no te lo van a decir, y menos en la previa de una campaña electoral en el País Vasco. Pero ellos están buscando la disculpa. La disculpa de una parte de Junts ha sido reconvertir esa amnistía, pero es que no lo va a aceptar Carles Puigdemont, no lo va a aceptar Pedro Sánchez, no lo va a aceptar ninguno. Reconvertirlo en un indulto individualizado para Carles Puigdemont. Sacarlo de la ecuación y a partir de ese momento empezar a negociar una posibilidad de dejar caer a Pedro Sánchez. De eso es de lo que se habla. Eso no es del PP, eso es lo que quiere PNV, eso es lo que quiere una parte de Junts, que quieren en el fondo librarse de Carles Puigdemont”, agregó Cuesta.

Una idea que no compartió Esther Palomera, quién apuntó directamente a VOX: