Javier Chicote acogota a Ábalos desvelando que Koldo tirará de la manta si lo abandonan: “Va a poner el ventilador”

Lo que actualmente se conoce sobre el ‘caso Koldo’ que salpica de lleno a José Luis Ábalos, parece ser solo la punta del iceberg.

A Javier Chicote, jefe de Investigación en ABC, no le pilló por sorpresa todo este asunto ya que, hace tiempo, publicó información sobre Koldo García, un personaje que conoce personalmente, tal y como relató este 22 de febrero de 2024 en el programa ‘Todo es mentira’ (Cuatro).

Según el periodista, Ábalos “sabe mucho más de lo que ha contado”, lo que pasa es que en sus declaraciones “siempre va a ser prudente”, porque si tiene “alguna cosita escondida en algún cajón”, la persona que lo sabe es Koldo.

El que fuera la sombra del exministro de Fomento, “sabe absolutamente todo” de Ábalos, porque su relación era “estrechísima”.

Koldo -agregó Chicote- era “la sombra” de Ábalos, “el chico para todo”, para ir “pagando detrás” de Ábalos lo que consumiera, para en una sala decirle, “acércate a esa persona” y dile “que venga aquí, que quiero hablar con ella”.

Y por supuesto, para hacerlo consejero de Renfe “sin ninguna formación” para ello y con una “única misión”, “escuchar lo que ahí dicen” y transmitírselo a Ábalos, así como para “despachar” con empresarios que querían hablar con el ministro de Transparencia, y “hacerles de filtro”.

Por lo que, lo último que le conviene al Gobierno, por extensión, y a Ábalos en particular, es que Koldo “ponga el ventilador”, apuntó el periodista de ABC.

Preguntado sobre si Koldo tirará de la manta desvelando todo lo que sabe, Chicote agregó que lo hará “si lo abandonan”, algo que “pasa siempre”, tal y como vimos con Bárcenas.

Recordó Chicote que él ya se topó con esta información en el pasado, aunque tuvo que dejarla a un lado por falta de pruebas:

“Luego es un tipo, yo lo conozco personalmente. He hablado con él, es un tipo que intuyo, no ha sido muy prudente en sus conversaciones telefónicas, por cómo es él, y va a ser divertido cuando se levante el secreto sumario y podamos verlas. Y esto que ha pasado ahora, a mí no me está extrañando nada, no solo porque escribí ya algunas cosas y a mí me llegó, os lo puedo decir, en su momento, que Koldo estaba cobrando comisiones por contratos de mascarilla en el Ministerio de Transparencia. Es un detalle, lo que pasa es que no conseguí prueba ninguna. Yo, básicamente, investigo si encuentro publico y si no, me lo tengo que comer. Y eso lo tuve que meter en un cajón. Pero es casi exactamente lo que se está investigando ahora”.