Los bomberos buscan a 15 desaparecidos en el pavoroso incendio del edificio de Valencia

ACTUALIZACIÓN A LAS 12:35 HORAS

Sigue a la desesperada la búsqueda de los desaparecidos en el pavoroso incendio de Valencia.

Los bomberos han conseguido acceder en el edificio tras asegurarlo para poder entrar con todas las garantías. No habían podido entrar a primera hora de la mañana hasta poder observar con los drones el estado de la estructura. Los bomberos y la policía científica acceden solamente a las plantas bajas para comenzar a buscar a los 15 desaparecidos tras haber enfriado durante toda la madrugada el bloque de edificios.

Entre esos desaparecidos habría un niño de dos años y un bebé de dos semanas.

🔴 INCENDIO VALENCIA ▪️ Quedan 5 personas ingresadas en diferentes hospitales valencianos. ▪️ 4 de ellas son bomberos, aunque su vida no corre peligro. 📺 Lo cuenta desde el Hospital La Fe @ricpomares pic.twitter.com/dR6UgHfaNS — RTVE Comunitat Valenciana (@RTVEValencia) February 23, 2024

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se personó en el lugar de los hechos donde hizo una declaración institucional:

Agradezco el trabajo del Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat, la Delegación del Gobierno y los servicios de emergencia. Valoramos aún la labor sobresaliente de los servicios médicos, la policía, la Cruz Roja porque prestan un servicio importante en la atención psicológica de las víctimas.

🔴EN DIRECTO Declaración del presidente @sanchezcastejon tras visitar el Puesto de Mando activado por el incendio del edificio del Campanar, en Valencia. https://t.co/X3YxgxnM6a — La Moncloa (@desdelamoncloa) February 23, 2024

Por su parte, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento capitalino han anunciado un primer paquete de medidas urgentes para que las personas afectadas por el incendio vean atenuadas las consecuencias económicas a las que deben de hacer frente.

Los vecinos serán alojados temporalmente en viviendas de un edificio de propiedad municipal y contarán con ayudas de 6.000 a 10.000 euros para hacer frente a sus necesidades estos primeros días. Además, las familias que a continuación deseen alquilar una vivienda contarán con ayudas de entre 1.000 y 1.500 euros y las que quieran adquirir un nuevo inmueble tendrán el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 0%, así como transporte público gratuito de la Generalitat y asistencia psicológica permanente.

⚠️Ponemos a disposición de los vecinos y vecinas afectados por el #IncendioCampanar🔥 las 131 viviendas del edificio de nueva construcción adquirido recientemente en #Safranar, que se están equipando gracias a la colaboración de empresas valencianas. 🔗https://t.co/Ey9ogFvaY4 pic.twitter.com/rPapQSfCiN — Ajuntament València (@AjuntamentVLC) February 23, 2024

Igualmente, los partidos que tenían que disputar este fin de semana en Primera División el Valencia frente al Granada y en Segunda el Levante ante el Andorra, han sido aplazados por La Liga en señal de condolencia por los cuatro fallecidos en el incendio.

Esta jornada se guardará un minuto de silencio en los partidos de #LALIGAEASPORTS y #LALIGAHYPERMOTION como homenaje a las víctimas y damnificados del incendio de Valencia. LALIGA y los clubes se unen así a las muestras de condolencias a todos los afectados. — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) February 23, 2024

Una desgracia irreparable

El devastador incendio que en la tarde del 22 de febrero de 2024 se llevó por delante un edificio de 14 plantas en el barrio de Campanar, en la ciudad de Valencia, se ha saldado, por el momento, con cuatro personas fallecidas.

Y lo peor es que, hasta el momento, hay otras 19 desaparecidas a las que se busca de manera desesperada entre los escombros.

Las llamas afectaron a la totalidad de un inmueble, situado en la ubicación entre las calles Maestro Rodrigo y Poeta Rafael Alberti de la capital, afectando a 138 inmuebles, entre viviendas, comercios y oficinas.

Este 23 de febrero de 2024 es el primer día de luto oficial de la ciudad y sigue la búsqueda de los desaparecidos. Los bomberos aún no han entrado en la estructura, que es vigilada desde el aire con drones en busca de puntos calientes, aunque desde las 04:00 de la madrugada ya no se ve fuego.

Las primeras imágenes dejaban una escena sobrecogedora en la que una pareja, atrapada en un balcón por las llamas, pedía ayuda para ser rescatada. Finalmente, los bomberos evacuar a estas personas mediante una grúa.

Todo indicaba que, pese a las pérdidas materiales, no se había producido ningún fallecimiento hasta que, por desgracia, los servicios de emergencia y rescate acabaron encontrando pasada la medianoche de este 23 de febrero de 2024 cuatro cuerpos calcinados.

El hallazgo se produjo gracias a unos drones que sobrevolaron el edificio y detectaron los cadáveres en las terrazas.

Igualmente, se espera poder acceder en las próximas horas al inmueble y así conocer el paradero de las otras 19 personas desaparecidas.

Además hay 14 personas heridas, seis de ellos bomberos, y el resto civiles, que han sido trasladados a diferentes hospitales de la ciudad del Turia.

La fachada

Aunque aún es pronto para poder sacar conclusiones, todo empieza a apuntar a los materiales empleados en la fachada del edificio como posible causa de que las llamas se propagasen con relativa celeridad.

Resulta que el edificio incendiado en Valencia estaba revestido de un material bastante inflamable. Esto decía su promotora, FBEX, hace ahora 17 años. Hay que tener la cara dura. pic.twitter.com/Oa9iEtEENp — Marta Marcos (@MartaMarcos5) February 22, 2024

El edificio arrasado por el fuego en Valencia estaba revestido de poliuretano, un material inflamable, según confirmó Esther Puchades, vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (Cogitival).

Puchades, responsable del peritaje de la finca aseguró en ‘À Punt‘ que es muy evidente que el material propició que el fuego devorara rápidamente el complejo, situado entre las avenidas del General Avilés y del Maestro Rodrigo, en el barrio de Campanar.

El edificio fue construido en 2005, por la promotora Fbex y, debajo de la fachada, hay poliuretano, un material aislante usado para la rehabilitar fachadas y eso ocasionó la rápida propagación del fuego.

La vicepresidenta de Cogitival subrayó que en 2005, cuando se construyó el edificio, «el material no tenía mala fama pero que actualmente no se utiliza. Se trata de un material que no se ve desde fuera».

Reacciones

Rápidamente, las autoridades locales, autonómicas y estatales mostraron su pesar por el pavoroso incendio que, de momento, deja un saldo de cuatro personas fallecidas:

No hay palabras que describan el enorme dolor que siente la ciudad de Valencia en estos momentos. Desde el @AjuntamentVLC decretaremos 3 días de luto oficial. Todo nuestro apoyo y más sentido pésame a familiares y allegados de las víctimas. — María José Catalá (@mjosecatala) February 22, 2024

Enormemente agradecidos a los equipos de seguridad y emergencias que siguen interviniendo en este devastador incendio. Sois ejemplo de profesionalidad, valentía y entrega. — María José Catalá (@mjosecatala) February 22, 2024

Con mucho dolor se confirma lo que ya temíamos; por el momento hay cuatro víctimas mortales en el incendio de Campanar. Estamos con las víctimas y sus familias. Mi más sentido pésame. pic.twitter.com/7P4K6m4TBF — Carlos Mazón (@carlos_mazon_) February 22, 2024

Agradecidos por la eficacia y profesionalidad de los efectivos de emergencias desplegados en Campanar. Por favor, no os acerquéis al lugar de los incendios, puede ser muy peligroso. https://t.co/qVLwacsC4I — Carlos Mazón (@carlos_mazon_) February 22, 2024

Siguiendo con preocupación la evolución del incendio de 2 edificios en Valencia Máximo apoyo a los servicios de emergencias que trabajan para extinguir el fuego, los mejores deseos de recuperación a los heridos y que no haya más víctimas Nuestro corazón está con los valencianos https://t.co/51jbFxqX92 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) February 22, 2024

Estamos pendientes y con mucha preocupación del grave incendio en Campanar, Valencia. Todo mi apoyo y confianza en los bomberos, en los Cuerpos de Seguridad que trabajan en el lugar y en cada uno de los profesionales que se están incorporando para ayudar. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) February 22, 2024