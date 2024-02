Alfonso Rojo: «Aunque Sánchez ponga cara de merluzo ofendido; tras Koldo y Ábalos habrá un Mister X»

El ‘affaire’ Koldo es típico del PSOE y rememora lo peor de casos como el de los EREs o el del Tito Berni.

La parte chusca son los puticlubs. La mollar, el dinero público. La estremecedora, los contactos oficiales.

Es una tomadura de pelo pretender -como hacen a toda prisa El País, Cadena SER, TVE y los periodistas del pesebre monclovita– que un matón de discoteca, con menos cultura que un balón de fútbol, organizó una trama capaz de obligar a dos ministerios y a un gobierno autonómico a entregar más de 50 millones de euros a una empresa de chichinabo, que hasta la fecha facturaba cero.

Koldo, sin el teléfono de Abalos y las fotos con Sánchez, por mucho que agitara su curriculum como consejero de RENFE y porteador de misteriosas maletas la noche que su jefe acudieron presuroso al Aeropuerto de Barajas a entrevistarse con la chavista Delcy Rodríguez, no era nadie.

Un tipo así no consigue por si solo que se abran puertas del máximo rango, ni que le apañen contratos formidables dos ministros del Gobierno Frankenstein y una presidenta autonómica catalanista.

Ábalos: "Si me llegan a pillar trincando millones mientras seguía siendo ministro, dimitiría. Como me ha pillado cuando ya no lo era, entonces ya no"

JAJAJAJA si es que tienen las pelotas del tamaño de Saturno. pic.twitter.com/Yy3c7MIMxh

— Toro Sentado (@ToroenReposo) February 24, 2024