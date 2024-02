Negre afirma que Ábalos ‘chantajeó’ a Sánchez: «Tendré que contar la que han liado tu mujer y mi ex en Marruecos»

Es como una novela de intriga.

Lo cuenta Javier Negre en EDA TV y el centro de la trama, lo que explica que Ábalos siguiera como diputado del PSOE y pavoneándose por las cadenas de televisión del régimen, tras ser cesado como ministro el 12 de julio den 20121, es que tiene agarrado a Sánchez por las ‘pelotas‘.

La tesis corre como la pólvora por WhatsApp, pero la ‘aportación‘ de Negre -hasta mayo de 2019 periodista de investigación en El Mundo y desde esa fecha CEO de EDA TV– es que da detalles, razones, lugares y hasta conversaciones.

Su relato este 25 de febrero de 2024 no tiene desperdicio y está primorosamente redactado.

Además de explicar como han sido –supuestamente– las relaciones de La Moncloa con Mohamed VI en los últimos años y lo que se esconde tras la cesión del antiguo Sáhara español a Marruecos– ‘desvela‘ los intringulis de lo sucedido entre Ábalos y Sánchez.

Escribe Negre que el 10 de julio de 2021, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, recibió un mensaje de WhatsApp que no esperaba.

Un mensaje remitido por Sánchez, el socialista a quien el todavía ministro había ayudado a imponerse sobre la estructura de Ferraz en las primarias socialistas y a llegar a La Moncloa.

«No voy a seguir contando contigo. Muchas gracias por tu servicio y tu dedicación estos años».

El escueto mensaje, que según Negre confiesa haber recibido el propio Ábalos, llega apenas dos días después de una conversación en la que Sánchez le había avisado de que iba a remodelar su Gobierno y hasta le pidió opinión sobre ministros y ministrables.

De piedra, pálido como una pared de cal y sobre todo sorprendido y enojado, cuenta Negre que enfila hacia La Moncloa enojado y exige ver al presidente.

Ábalos: "Si me llegan a pillar trincando millones mientras seguía siendo ministro, dimitiría. Como me ha pillado cuando ya no lo era, entonces ya no" JAJAJAJA si es que tienen las pelotas del tamaño de Saturno. pic.twitter.com/Yy3c7MIMxh — Toro Sentado (@ToroenReposo) February 24, 2024

Tras muchos minutos de confusión, rechazos y negativas, Sánchez lo recibe en su despacho.

Cuenta Negre que Ábalos se quejó de no entender los motivos ni las formas de esa destitución sin previo aviso, y que su jefe argumentó que intentaba dar un nuevo impulso al Ejecutivo y le agradeció los servicios prestados, sin hacer mención alguna a corrupciones, mascarillas, dineros o cosas parecidas.

También que Ábalos exigía «una salida digna«, del tipo embajador en Paraguay, donde había tenido contactos comerciales.

Cuando le dicen que no, siempre según Negre, un enfadado Ábalos tira de la manta y habla de los supuestos negocios en Marruecos de la mujer de Sánchez y su exmujer.

Es a esta última, Carolina Perles, antigua policía local de Valencia, tercera esposa del susodicho, quien según Ábalos habría revelado a Begoña Gómez su doble vida, sus negocios, despechada por haber sido abandonada por una mujer más joven.

Abalos justifica la MOCIÓN DE CENSURA a Pedro Sánchez. pic.twitter.com/jRcoizhoSf — cicerRon (@RonCicer) February 25, 2024

El relato es larguísimo y va trufado de detalles truculentos, pero lo que les hemos contado parece suficiente, según Negre, para explicar que Ábalos se considere a día de hoy intocable, siga donde está y hasta se permita ir por las cadenas de televisión adictas al régimen sacando pecho.

La noche de este sábado, 24 de febrero, apareció en la Sexta Xplica y allí recibió un largo masaje periodístico de José Yélamo durante el que se despachó a gusto.

«La pregunta es: ¿por qué?», fueron las primeras palabras de Ábalos, al ser preguntado sobre si iba a dimitir como diputado, tras la detención de su mano derecha, amigo y socio Koldo García. «Si esto se hubiera producido, yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido en el momento (…) Soy diputado y no tengo ninguna responsabilidad sobre eso en el ámbito de mis funciones». «No estoy imputado. Parece que pasamos por encima de eso (…) Suena más ‘Ábalos’ que los responsables». «En ese ámbito entra la hipocresía. Me llama tremendamente la atención que quienes están presionando son quienes llevan a sus espaldas situaciones o hechos peores que este mismo (…) No se me está pidiendo que dimita, se me está pidiendo que abandone la vida política y prácticamente también la vida personal».

Se filtra la serigrafía de las Mascarillas que recomendaban Ábalos Y Koldo

A´balos Mecos pic.twitter.com/1QXkzDdpNs — Gomina Power (@marlaskalakaska) February 21, 2024

La investigación aún no está en la fase de determinar si se actuará directamente contra el ex ministro de Transportes de Sánchez, ex secretario de Organización del PSOE y todavía hoy diputado nacional o quedará al margen -al menos penalmente- de un caso de corrupción que como mínimo germinó a su lado.

El juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso no podría imputar a Ábalos, que como parlamentario está aforado ante el Tribunal Supremo.

Cuando concluya la investigación contra el resto de investigados el juez deberá resolver si pide la intervención del TS.

ESCUCHAS TELEFÓNICAS

Una intervención telefónica apunta a la participación del Ábalos en maniobras posteriores para favorecer a Soluciones de Gestión, la empresa que había sido beneficiada por los contratos.

La Guardia Civil pinchó los móviles de los principales implicados y el pasado 4 de diciembre captó esta conversación entre un empresario clave en la operación, Juan Carlos Cueto, y otro de los imputados, Íñigo Rotaeche.

«Cueto llama a Íñigo, al que comenta: ‘esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino (Koldo)… él y su ex jefe… y parece ser que el otro ha dicho que sí… porque le han dado otro favor a cambio'».

Vista la trayectoria de Koldo, el socialista Ábalos sería el ‘ex jefe‘.

MÁS CÓMPLICES Y PRUEBAS

Al íntimo de Sánchez también se le puede vincular directamente con otro detenido.

Los investigadores fijan el punto de partida de la trama en un viaje a México en febrero de 2019.

Por entonces Ábalos era ministro de Transportes y realizó un viaje oficial a la región Oaxaca.

Como siempre, Koldo le acompañaba.

Pero en la comitiva que salió de España figuraba el otro empresario que se presentaba con cónsul honorario y al que los investigadores otorgan un papel esencial en la trama: Víctor de Aldama, otro de los detenidos que el jueves compareció en la Audiencia Nacional.

OTROS MINISTROS EN EL AJO

Y mientras sigue el vodevil’, la trama Koldo-Ábalos-Sánchez atrapa a otro ministro: el de Memoria Democrática.

Se trata de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Durante su etapa como presidente de Canarias firmó 11 contratos por un valor de 12,2 millones de euros en favor de la empresa que sobornó a los miembros de la red a cambio de contratos públicos.

Torres se suma a otros integrantes del Ejecutivo salpicados por la ‘Operación Delorme’, como Francina Armengol, Fernando Grande-Marlaska o Salvador Illa.