Lamentable lloriqueo literal de Ábalos ante un Risto implacable que no se cree ni una trola

Cara a cara.

Después de que Risto Mejide denunciara en su programa ‘Todo es mentira’ (Cuatro) el comportamiento dictatorial del jefe de comunicación del PSOE por el caso Koldo-Ábalos, el exministro de Fomento se sentaba este 29 de febrero de 2024 frente al presentador en una entrevista al estilo ‘Chester’ después de su expulsión del partido.

«Aquí se acaba», así arrancaba Ábalos su intervención, avisando que no acudiría a más programas a hablar del asunto, «yo no puedo sufrir este desgaste, parece que protagonizo un serial de Netflix ya».

En cuanto a las informaciones que se han publicado a raíz de conocer el sumario, según el exministro son de «escaso rigor» y «contradictorias»:

«Resulta que se me atribuye a mí, o se me pretende atribuir ser mediador con el PP de Baleares…»

Dardos al PSOE

Además, Ábalos -que ahora pasa al grupo mixto- afirmó tener «ofertas en lo privado» y que, anteriormente, estuvo «muy tentado» a dejar la política.

«Ya he sido lo que podía ser, ya tengo edad de retiro, me podría jubilar ya».

Preguntó Mejide el motivo por el que no había abandonado a lo que afirmó que no lo hacía por «dignidad» al no estar acusado, «no me puedo ir con esa culpabilidad», justificó Ábalos, «no me puedo retirar con esas sombras».

Además, aprovechó para arremeter contra el PSOE: «Nunca he visto que la dirección política de mi partido lance un órdago a un diputado para que retire su acta no siendo acusado, no es constitucional».

Volviendo a las informaciones que se han conocido sobre el que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Morenojuez, situase a Ábalos como “intermediario” con el Gobierno de Baleares, el exministro dijo que «ni de coña» había intercedido «ni antes, ni después, ni durante, ni nunca».

«Me parece fantasía que tenga esa capacidad para interlocutar con el PP».

La «coincidencia» en el restaurante La Chalana

El momento más surrealista fue cuando Risto Mejide le interrogó por la reunión el día 10 de enero en el restaurante La Chalana. Según Ábalos, Koldo y él solo «habían coincidido»:

Risto Mejide: En Madrid hay 14.900 restaurantes y ¿coincidisteis justo en ese? José Luis Ábalos: Sí… pero no fue por eso, yo conozco también ese sitio… Risto Mejide: ¿Y coincidisteis el mismo día a la misma hora? ¿Y no hablasteis? José Luis Ábalos: Sí… Risto Mejide: ¿De qué? José Luis Ábalos (risas): ¡Tranquilo, que de nada importante! Risto Mejide: Os hacen fotos, hay documentos de por medio…

El presentador del espacio recordó que la última vez le había preguntado a Ábalos cuándo fue la última vez que había visto a Koldo: «tu respuesta fue ‘hace quince días'», pero después, en otro programa, le hicieron la misma pregunta a lo que respondió que «no se acordaba».

El exministro se justificó diciendo que no lo tenía «todo apuntado».

«No te lo anotas pero hay esa prueba, que el día 10 de enero…», le espetó Mejide y le reprochó «me parece increíble que en la situación en la que estás, te inventes las cosas»:

«Nos tenemos que tragar que coincidierais en el restaurante (…) con dos empresarios más vinculados a la trama, ¡qué casualidad también, no!«.

Lágrimas, muchas lágrimas

Durante su entrevista, Mejide también cuestionó a Ábalos por su relación con Pedro Sánchez, así como con el PSOE, del que ha sido expulsado, «sigo en contacto con la dirección del grupo parlamentario», confesó el exministro y añadió «¡qué pena!».

Risto Mejide: ¿Te da pena? José Luis Ábalos: Pues tú verás…

Y las lágrimas aparecieron dándole un mayor patetismo a aquella entrevista llena de justificaciones, «me dan pena los compañeros», expresó Ábalos.

«Bueno, pasamos a otra cosa que me sienta más, cuarenta y tres años (…) les debo todo a lo que representan…».

Quizá Ábalos pensó, de perdidos, al río. ¡Qué cuadro!