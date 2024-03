María Jamardo a las ministras que ‘tragan’ con puteros del PSOE: “¡Es asqueroso!”

Nuevas noticias sobre el caso Ábalos-Koldo que reflejan la vomitiva realidad que se esconde tras el PSOE y que no pilla por sorpresa a nadie.

Según las últimas informaciones publicadas este 4 de febrero de 2024, la investigación ha identificado transferencias a la cuenta de un escolta de José Luis Ábalos con concepto: “prostitutas” y “sexo oral”.

«La prostituta del otro día», «fiestas» o «sexo oral» eran los distintos conceptos de las distintas transferencias que habría recibido Rubén de Aldama, hermano de uno de los supuestos cerebros del caso.

María Jamardo, jefa de Tribunales en ‘El Debate’, mostró su rechazo a todo este asunto en el programa ‘En boca de todos’ (Cuatro):

“A mí lo que me llama la atención, más allá del tema Marlaska, que aparece en el sumario, el Ministerio del Interior también por el tema de las mascarillas, el sumario del juez del caso PSOE en la Audiencia Nacional, esto no es especulación, es información, que es lo que damos los periodistas, lo que me parece es que es alucinante lo sofisticado de la trama, porque siempre acabamos en lo mismo, en señoritas de compañía”.