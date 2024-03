Alfonso Rojo: “Cuando imputen a Begoña, el socialista Sánchez no dimitirá; pedirá el divorcio”

Quizá no sea lo más razonable, pero no sería yo si hiciera habitualmente lo más sensato o lo que realmente me conviene.

Les voy a leer, porque es realmente genial, un tuit que subió ayer el PP a la red X y esta arrasando en Internet.

“Mensaje para los corruptos del PSOE: es la 1 de la madrugada. Dice Yolanda Díaz que es hora de salir de las marisquerías. Ya pueden dirigirse ordenadamente a sus prostíbulos de confianza. Recuerden saludar al portero. Quién sabe: igual llega a consejero de Renfe”.

No sólo es ingenioso, sarcástico, agudo y divertido, es que da de lleno el blanco, porque si algo pone en evidencia lo que vamos descubriendo de la tentacular trama del corrupción del PSOE, además de que los socialistas albergan en su seno un hatajo de ladrones, es que están trufados de horteras, macarras, avariciosos, sectarios, incultos y viciosos.

Ahora esta de moda Koldo, por su meteórico ascenso de portero de puticlub a consejero de Renfe, pero a nadie se le oculta que la afición a las casa de lenocinio, las pilinguis y las fotos en calzoncillos es un constante histórica en el PSOE, desde tiempos inmemoriales.

Aderezado en los tiempos de los EREs y el Tito Berni con las rayas de coca y las pastilla de Viagra.

Y todo rematado con comilonas en restaurantes de lujo.

¿No les parece curioso que estos facinerosos no se conformasen con conspirar en despachos ministeriales y en consejerías autonómicas y remataran sus sucios apaños en una marisquería?

Siempre en un tono procaz y basto como la lija del 80.

Y para colmo, como ya habíamos visto con Patxi López, comprobamos a diario con Yolanda Díaz y certificamos durante la patética comparecencia de Francina Armengol, ostentando una ignorancia supina del español y unos conocimientos gramaticales de parvulario.

En este último lodazal socialista hay de todo, pero quizá lo más interesante de hoy sea la noticia de que aquella noche, en la que la chavista Delcy Rodríguez, numero dos del régimen de Maduro, apareció en el aeropuerto de Barajas, al que Koldo llevó conduciendo a Ábalos y en la que sacaron de de su avión 40 misteriosas maletas, también estuvo allí Víctor Aldama, presidente del Zamora CF y gran conseguidor de la ‘Trama PSOE’.

Poco a poco van encajando las piezas, para inquietud del inquilino de La Moncloa, que ha desaparecido súbitamente de escena y dice desde Brasil que prefiere no hablar de estas cosas, porque lo suyo es sacar adelante, como sea, la amnistía ilegal para el golpista Puigdemont y los terroristas del ‘proces’.

No quiero ser cenizo, pero conociendo al personaje y su enfermiza amoralidad, ya les vaticinó que el día que imputen a Begoña Gómez– que todo llegará-, Sánchez no dimite.

Exige ipso facto una prueba de paternidad de las dos niñas y le pide el divorcio.