El viral alegato de Isabel Rábago contra el feminismo de Irene Montero: «Sólo sirve para que ellas cambien de casas»

Isabel Rábago, la popular periodista y colaboradora televisiva, visitó ‘Fuera del foco’ de ‘La sala VIP de Periodista Digital’. En su charla con Marian Galv surgió también el tema política al que la periodista se siente muy ligada, de hecho trabajó para el PP de la Comunidad de Madrid. En un momento dado, la cántabra soltó un speech contra las feministas de Irene Montero y su influencia reciente en la política española.

Este su análisis sobre la influencia del feminismo en la España reciente y algunos de sus ‘logros’:

«He estudiado hasta los 18 años con las monja, he ido a la Universidad Pontificia de Salamanca, he tenido una educación católica y me han ensañado a ser libre, a ser independiente y no permitir que un hombre me diga nada, pero tampoco una mujer. ¿Por qué no nos respetamos todos y dejamos de ponernos etiquetas y juzgar al personal? Cuando dicen que la derecha recorta los derechos, pienso que ha sido con este gobierno feminista y todo lo que acaba en ‘ista’ es el que hace que me enfrente a situaciones que hacen que me plantee ‘¿qué está pasando aquí?’. Han tenido que modificar una ley que soltaba violadores y pederastas a la calles y ¿te tengo que dar las gracias?. ¿Tú a mí me vas a empoderar? ¿De qué vais gastando dinero de mis impuestos en campañas absurdas? Sólo sirven para que ellas cambien de casas y tengan unas vidas que en la puñetera vida soñaron. Y luego me llaman a mí fachas. ¡Pero si no sabes lo que significa facha! Son unas ineptas en cargos que estaban ahí porque se necesitaban para mantener un gobierno».